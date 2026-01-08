Olivier Herrera Marín: el poeta de la libertad

Hay hombres que no dejan nunca indiferente. Que atraen. Hombres capaces de retener tu atención incluso antes de que intercambies con ellos las primeras palabras. Cuando cruzas su mirada ya sabes que tienen algo que contar.

Olivier Herrera Marín es de esos hombres. Un personaje real. Cabal. Hombre con valores. Un aventurero de la vida. Un trotamundos. Olivier ha sido peón agrícola, obrero, agricultor, empresario, poeta, librero, militante, conferenciante… y ha sido –y es- emigrante. Un hombre que ha vivido varias vidas. Vidas llenas de vivencias, anécdotas y encuentros, pero también de sinsabores y tragedias. Un personaje construido en la emigración española que dejó nuestro país al inicio de los años setenta empujado al exilio por una dictadura vengativa.

Crucé su camino en los años noventa cuando leí su poemario “Esther… nombre de mujer” (1996). Muchos años después nuestros caminos volvieron a cruzarse y pudimos adentrarnos en esa vida que le había llevado de un pueblecito castellonense, Alcalá de Xivert, a recorrer Europa.

Olivier, el huérfano de la guerra

“Mi infancia fue la de tantos y tantos niños que sufrieron la posguerra y las consecuencias de la guerra civil”, nos dice en sus oficinas situadas en el Mercado Internacional de Rungis, el más grande de Europa, junto a París.

Los abuelos de Olivier habían emigrado a Francia a causa de la filoxera de 1914 y allí nacería su padre. Cuando se proclama la II República vuelven a su pueblo castellonense y, con el estallido de la Guerra Civil, y apenas 17 años, el padre de Olivier se enrola en el bando republicano. Hecho prisionero, condenado a muerte, su pena será conmutada. El padre de Olivier se casa en 1945 y al término de la II Guerra Mundial se convierte en uno de los puntos de apoyo de la oposición al franquismo dando cobijo a los maquis de la región como la Agrupación de Guerrilleros del Levante y Aragón. Detenido por la Guardia Civil, el padre de Olivier morirá después de una paliza dejando a su mujer embarazada y al pequeño Olivier, de dos años y veinte días, huérfanos. Esta tragedia familiar va a marcar su vida. Va a marcar su poesía. La defensa de la paz, la libertad y la convivencia serán guías para el joven Olivier Herrera Marín (Alcalá de Xivert, 1946).

Olivier Herrera Marín en sus oficinas en París durante el encuentro con LRI | Juanjo Dorado

Un incipiente poeta marcado por la política

“Necesitaba buscar una salida a lo que llevaba dentro mí. Con 10 años me puse a cantar en una fiesta y todo el mundo se echó a reír así que decidí que en vez de cantar recitaría”. Nacía el poeta. El poeta que escribiría su primer soneto con 17 años. Trabaja en el campo, crea su propio negocio cultivando melones, sandías, guisantes y, en los descansos, recita poemas de Lorca y Miguel Hernández a los trabajadores.

La lucha contra el franquismo es una constante. Crea con amigos, a mediados de los años 60, en Alcalá de Xivert, El Club de Amigos de la Unesco. Olivier, el hijo del republicano asesinado, desafía el orden establecido. “Nunca quise entrar en batallas partidistas, mi lucha era la vuelta de la democracia”, aunque acabará militando en el PCE y se convertirá en su portavoz en París, en los años 70, en el circuito universitario.

Una escala en Suecia

“En el año 1970 tengo que irme de España”. Había organizado un concierto de Raimon en Alcalá de Xivert y luego participó en un recital de poesía organizado por la iglesia progresista de Villareal presentando a María del Mar Bonet. Olivier estaba en el punto de mira.

“En Gotemburgo soy un campesino en el mundo universitario” asegura Olivier que conocerá al traductor de Lorca y Machado al sueco, Arne Lundgren del que recibirá valiosos consejos: “Puedes ser un gran poeta Olivier, pero te sobran palabras… desnuda el verso, corta ramas, quita hojarasca, deja el tronco limpio, deja el verbo limpio”. Olivier escribe por impulsos. Poesía de amor, intimista, política, social. “La poesía me permite escapar de la locura” asegura. Porque la poesía de Olivier Herrera es un bálsamo, es la respuesta a su propia vida. “Me permite descubrirme”.

Olivier dejará Suecia. Viajará, volverá a España y luego se instalará en París, donde estudio sociología. Y es en Francia donde se va a seguir construyendo su carrera poética.

El autor dedicando en París su último libro, Amar es libertad | Juanjo Dorado

Un poeta libre

“No pertenezco a ninguna corriente, soy un poeta libre”. El primer poemario de Herrera Marín es de 1968 y sus versos fluyen en catalán, su lengua materna. Lee a Lorca, Machado, Miguel Hernández y Neruda. Es el poeta de la lucha dialéctica, del órdago. El poeta de convencer y vencer con la palabra. “Lo que me gusta es el desafío de la palabra al poder”, afirma mientras mira a lo lejos el cielo cubierto de la tarde parisina.

Su poesía descansa en el cajón, es la que comparte con amigos y familiares, la que recita en alguna ocasión. “En los años 90, en París, me convenzo de que mis poemas tienen contenido, mensaje, que tengo algo que decir y que debo mostrarlo y ofrecerlo a todos”. Y ahí se cruza en su camino la mítica Librería Española de Antonio Soriano y, en particular, Sonia, la hija del librero español que tanto hizo por la cultura española en Francia y que le incluirá con los poetas consagrados en los recitales del programa oficial del Marché de la Poésie

La consagración del tesón

Los poemas del castellonense no solo aparecen en sus libros, también lo hacen en las más prestigiosas editoriales francesas que los publicarán en los libros de texto. Hatier publicará su poema “Julio Verne” junto a los de Benedetti, Nicolás Guillén, Neruda y Lorca. Belín escogerá su “Eres tú” y “Andalucía”; Hachette el “Por ti”.

El ministerio de educación francés incluyó su poema “Julio Verne”, el año 2006 y 2012, en la oposición para obtener el CAPES de español (diploma para la enseñanza del español) y en el 2010 el poema “Andalucía”, utilizado ya desde el 2004 por Le Groupe français d'éducation nouvelle (GFEN) como modelo de creación poética. “No me siento esclavo de la técnica, no escribo encorsetado. La poesía es ritmo, cadencia, melodía y mensaje. Mi poesía habla de valores como la libertad, la solidaridad, el respeto…”, nos dice Olivier. Quizás sea esto lo que le ha gustado al lector francés.

A la presentación parisina de la última obra de Olivier Herrera participó el Embajador de España ante la Unesco, Miquel Iceta | Juanjo Dorado

Una obra rica en sentimientos

Los versos manaban de la pluma de Olivier pero no es hasta 1993 cuando su primer libro se publica: “Besa las estrellas”. Luego seguirían “Dioses, cínicos y enanos”, “Esther… nombre de mujer”, “Viu pren la paraula”(poesías de 1968 a 1980); o la antología “Poesías a la tierra, el amor y la vida” a la que seguiría en el 2024 su Poesía Reunida titulada “Amar es libertad.” Publicada por la editorial Doce Calles.

Porque el arte no conoce de clases ni de jerarquías, ni de verdades ni de mentiras. El arte es arte. Se aprecia o no. Se disfruta o no. Nos habla o no. Pero cuando te habla…

La Fundación Olivier Herrera Marín

“Queremos sembrar cultura para construir un mundo más justo, humano y solidario” y con este lema nace la Fundación Olivier Herrera: Paz y Amor, Tierra y Libertad creada con el propósito de fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y el compromiso social y cultural, una fundación que trabaja por la promoción de la literatura, las artes y los valores humanistas. “Tenemos que sembrar en las nuevas generaciones el amor por la vida, la tierra y la libertad, promoviendo una cultura de paz que eduque en la empatía, el pensamiento crítico y el respeto a la dignidad humana”. El poeta se ha dado como misión fomentar la creación literaria, el diálogo entre culturas y el compromiso social a través de la educación, el arte y la palabra, como herramientas para construir una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. Para ello se ha dotado de dos premios, uno de poesía Domitila Marín Porcar y otro de narrativa Olivier Herrera García.

Junto a su fundación, el poeta emigrante, ciudadano del mundo, colabora estrechamente con asociaciones como ALDEEU de Licenciados y Doctores Españoles en Estados Unidos, miembro de su Junta Directiva organiza los recitales poéticos en los congresos. Es también miembro del Consejo de Administración de COLEAD, institución que vela por el apoyo a la producción y el comercio agrícola sostenible y durable de la UE con los países más vulnerables de África, Caribe y Pacífico, promueve actualmente el concurso mundial de poesía y canción Las voces de la tierra, en español, francés e inglés

Alguien me comentaba hace unos años que había vida mientras hubiese sueños y proyectos. Olivier Herrera Marín los sigue teniendo numerosos: sueños, proyectos y versos que alimentan nuestra necesidad de vivir.