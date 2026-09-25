La "Operación Raíces" trae a Zamora a veinte descendientes procedentes de Argentina y Cuba

Veinte descendientes de zamoranos residentes en Argentina y Cuba han regresado estos días a la provincia para reencontrarse con la tierra de sus antepasados dentro de la Operación Raíces 2026. El programa permitirá a los participantes conocer el patrimonio y la cultura de Zamora y, sobre todo, acercarse a los municipios de los que partieron sus familias.El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura, Turismo y Emigración, Víctor López de la Parte, recibieron a la expedición en el Palacio de La Encarnación.

El grupo está integrado por 18 personas procedentes de distintos puntos de Argentina y dos de la colonia zamorana en Cuba. Permanecerán en la provincia hasta el 30 de septiembre, después de llegar el pasado día 16.Los participantes argentinos proceden de lugares como Rosario, Coronel Dorrego, Buenos Aires, Mar del Plata, Santa Fe, Tres Lomas y Bolívar. Los dos participantes procedentes de Cuba forman parte de la comunidad zamorana en la isla.

El regreso a los pueblos de la familia

La Operación Raíces combina las visitas culturales y turísticas con uno de los momentos más importantes del viaje: el reencuentro con los lugares de origen de sus antepasados y la convivencia con familiares.Los participantes ya han recorrido Zamora capital, Toro, Miranda do Douro, Benavente y el Monasterio de Santa María de Moreruela, además de Salamanca y Valladolid.

Durante los próximos días continuarán conociendo diferentes localidades y espacios de la provincia, entre ellos Fermoselle y Tábara, antes de centrarse en los municipios vinculados directamente con sus historias familiares.Las raíces de los integrantes de esta edición se encuentran en localidades como Benavente, Fuentesaúco, Fuentelapeña, Mayalde, Peleas de Arriba, Santa Clara de Avedillo, San Pedro de la Viña, Cubillos, Almeida de Sayago, Bermillo de Sayago, Carbellino de Sayago, Cerezal de Aliste, Fonfría, San Vitero y Castroverde de Campos.

Para muchos de ellos, el viaje supone poner por primera vez rostro y paisaje a los lugares que durante generaciones han formado parte de la memoria familiar.

Un vínculo que permanece a través de las generaciones

El programa pretende mantener y reforzar los vínculos entre Zamora y las comunidades de zamoranos y sus descendientes residentes en el exterior, especialmente en Argentina y Cuba.Durante su estancia, los participantes podrán conocer cómo es actualmente la provincia de la que procedieron sus familias y compartir tiempo con sus parientes, al tiempo que recuperan historias vinculadas a la emigración.

La Operación Raíces 2026 convierte así el regreso a Zamora en un viaje de memoria familiar y de reencuentro con los orígenes para veinte descendientes que, aunque nacidos a miles de kilómetros, mantienen vivo el vínculo con la tierra de sus antepasados.