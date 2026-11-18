La Generalitat de Catalunya ha reconocido oficialmente al Casal Català a Oslo (Katalansk Kulturhus i Oslo - KKO) como comunidad catalana en el exterior. Con esta incorporación, la capital noruega cuenta con una nueva entidad reconocida por el Govern para mantener los vínculos culturales y lingüísticos con Catalunya entre los residentes catalanes.

La asociación se constituyó el 28 de junio de 2025 como entidad sin ánimo de lucro y reúne actualmente a cerca de 80 socios. Su actividad se centra en promover la lengua y la cultura catalanas, difundir Catalunya internacionalmente y ofrecer un espacio de encuentro, apoyo y cohesión a los catalanes que viven en Oslo y sus alrededores. También presta especial atención a fomentar la participación de los jóvenes.

Con este reconocimiento, el Casal Català a Oslo se incorpora a la red de más de un centenar de comunidades catalanas reconocidas oficialmente por la Generalitat y distribuidas por diferentes países del mundo.

Tres comunidades catalanas reconocidas en Noruega

La nueva entidad se convierte en la tercera comunidad catalana reconocida oficialmente por el Govern en Noruega. Se suma al Casal Català a Tromsø (Katalanere i Tromsø), reconocido en 2021, y a la Associació Catalano-Noruega (Norsk-Katalansk Forening), que desarrolla su actividad en Bergen, Oslo y Stavanger y obtuvo el reconocimiento en 2025.

La presencia de estas organizaciones permite mantener espacios de relación entre los catalanes residentes en el país nórdico y facilitar la difusión de la cultura catalana en la sociedad noruega.

Colaboración con la Delegación del Govern en los países nórdicos

La Delegación del Govern en los Países Nórdicos y los Países Bálticos ha acompañado al Casal Català a Oslo desde sus primeros pasos, colaborando en el proceso de reconocimiento oficial y participando en diferentes encuentros con la comunidad catalana.

Entre las actividades conjuntas destaca el encuentro cultural celebrado en septiembre de 2025, con motivo de la constitución oficial de la entidad, así como los actos organizados para conmemorar la Diada Nacional de Catalunya.

Más de un centenar de entidades catalanas por el mundo

Las comunidades catalanas en el exterior desempeñan un papel fundamental como espacios de encuentro y referencia para las personas que viven fuera de Catalunya. A través de actividades culturales, lingüísticas y sociales, contribuyen a mantener el vínculo con el territorio de origen y a dar a conocer Catalunya en sus respectivos países de residencia.

El reconocimiento oficial de la Generalitat permite a estas entidades acceder a los servicios, ayudas y prestaciones que ofrece el Govern. También les abre la posibilidad de participar en el Consell de la Catalunya Exterior y en diferentes encuentros institucionales y actividades dirigidas a fortalecer la relación entre Catalunya y sus comunidades en el extranjero.

La incorporación del casal de Oslo amplía así la red internacional de entidades catalanas y refuerza la presencia de la cultura y la lengua propias en los países nórdicos.