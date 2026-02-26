La Delegación de Euskadi en Francia reúne en París a la comunidad vasca

La Delegación de Euskadi en Francia celebró en París un encuentro con la comunidad vasca residente en la capital francesa, en una cita que se consolida como foro anual de referencia para estrechar lazos y compartir iniciativas.

El acto permitió acercar la acción institucional del Gobierno Vasco a las y los vascos que viven en la ciudad y r"eforzar la relación con la diáspora, considerada un elemento estratégico en la proyección exterior de Euskadi", según explican desde el ejecutivo.

La delegada del Gobierno Vasco en Francia, Arantza López de Munain, hizo balance de la actividad desarrollada durante 2025 y desgranó las principales líneas de trabajo impulsadas desde la delegación. Asimismo, expresó su voluntad de seguir contando en 2026 con la complicidad y el apoyo de la comunidad vasca en Francia.

Durante su intervención, se refirió al papel de la diáspora dentro de la Estrategia Euskadi Globala, que busca fortalecer la presencia internacional de Euskadi y consolidar redes de colaboración en el exterior. El encuentro sirvió también como espacio de intercambio y diálogo directo con la colectividad vasca en París.