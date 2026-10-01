El País Vasco vuelve a reclamar al Gobierno central competencias exclusivas en materia migratoria para Euskadi

La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, se reunirá este jueves, 1 de octubre, con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para reclamar de nuevo «las competencias exclusivas» en materia migratoria y analizar qué capacidades puede asumir Euskadi en la gestión de extranjería.

El encuentro, que se celebrará en Madrid, estaba previsto desde hace tiempo pero fue aplazado por la crisis migratoria de Ceuta. La reunión se enmarca en la agenda bilateral entre el Gobierno Vasco y el Ejecutivo central y permitirá abordar distintas cuestiones relacionadas con la realidad migratoria en Euskadi, entre ellas la acogida, la relación entre inmigración y empleo y el impacto de las políticas estatales y europeas.

Melgosa ha situado como principal objetivo la reclamación de mayores competencias para Euskadi. La consejera plantea analizar las capacidades que pueda desarrollar el Gobierno Vasco en ámbitos vinculados a la extranjería, la migración y el empleo, así como su participación en aquellas políticas estatales y europeas que tienen una incidencia directa en Euskadi.

«Queremos las competencias exclusivas en materia migratoria», ha señalado Melgosa, que también defiende la necesidad de establecer fórmulas estables de coordinación entre las administraciones. El Gobierno Vasco considera que Euskadi ya desarrolla una parte relevante de las políticas de acogida, integración, empleo, servicios sociales y convivencia relacionadas con la migración.

La reivindicación no es nueva. El Ejecutivo vasco viene reclamando mayores competencias en materia migratoria y ha planteado también la necesidad de un plan estructural que permita abordar cuestiones como la regularización, el asilo y la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Entre sus demandas figura además el reconocimiento de Euskadi como «Frontera Norte» en las rutas migratorias hacia otros países europeos.

La crisis de Ceuta, también sobre la mesa

Aunque la reunión fue convocada antes de la crisis migratoria de Ceuta, la situación de los menores llegados a la ciudad autónoma estará presente durante el encuentro. Melgosa ha señalado que la cita no se limitará a esta cuestión y ha remitido a la posición expresada por las diputaciones forales sobre su capacidad para acoger a menores migrantes.

La competencia sobre la acogida de estos menores corresponde en Euskadi a las instituciones forales, mientras que el Gobierno Vasco reclama que cualquier respuesta a la situación migratoria se aborde dentro de una estrategia más amplia y estable.

En las últimas semanas, las instituciones vascas y el Ministerio de Juventud e Infancia han mantenido contactos sobre la situación de los menores llegados a Ceuta. El Gobierno Vasco ha defendido que la respuesta debe tener en cuenta la capacidad de la red vasca de acogida y ha insistido en la necesidad de una planificación estructural.

Una negociación más amplia

La reunión entre Melgosa y Saiz se produce mientras el Gobierno Vasco mantiene otras negociaciones con el Ejecutivo central sobre el traspaso de competencias y recursos. El desarrollo de estos acuerdos condicionará también la agenda bilateral entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Ejecutivo vasco plantea la reunión de este jueves como una oportunidad para avanzar en una gestión coordinada de la migración y estudiar nuevos instrumentos que permitan a Euskadi intervenir en ámbitos que considera directamente vinculados a su realidad social y económica.

El propio programa de Gobierno vasco contempla negociar con el Estado la transferencia de competencias relacionadas con la tramitación y resolución de permisos de trabajo para personas extranjeras, dentro de una estrategia de cogobernanza en materia de acogida e integración.