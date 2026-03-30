El Parlament de Catalunya aprueba una resolución para mejorar la información sanitaria de los catalanes en el exterior y retornados

La Comisión de Unión Europea y Acción Exterior del Parlament de Catalunya aprobó, a propuesta del grupo de Junts, una Propuesta de resolución para garantizar una información sanitaria clara, unificada y accesible a los catalanes residentes en el exterior y a los que retornan.

La iniciativa surge tras constatar que, actualmente, “la información se encuentra dispersa entre webs, CAPs, servicios telefónicos y otros canales de atención ciudadana, lo que genera confusión y dificulta la planificación de los usuarios”.

Con esta resolución, el Parlament pretende que los catalanes del exterior puedan acceder de manera sencilla a datos fiables sobre la cobertura sanitaria, los trámites administrativos y los servicios disponibles, favoreciendo la continuidad de su atención médica tanto durante su estancia en el extranjero como al regresar a Catalunya.

Desde Junts, impulsores de la propuesta, se subraya la importancia de unificar criterios y centralizar la información, de modo que la ciudadanía pueda planificar sus necesidades de salud sin obstáculos ni incertidumbre. La medida busca además mejorar la coordinación entre los distintos organismos de la Generalitat y los servicios consulares, reforzando la atención a los catalanes fuera del territorio.

La aprobación de esta resolución abre ahora la vía para que el Govern de la Generalitat implemente las medidas necesarias y diseñe herramientas digitales y canales de comunicación más claros y accesibles para los catalanes residentes en el extranjero y para aquellos que retornan.