El patrimonio indiano del municipio gallego de Ares mantiene viva la memoria de su emigración a Cuba

La historia de la emigración a América, y especialmente a Cuba, permanece estrechamente ligada a la identidad del municipio gallego de Ares. Así lo explica la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego, en una publicacion en sus redes sociales, sobre el legado de esta emigración a través de una mirada al patrimonio indiano de la localidad.

La asociación destaca que en Ares la emigración no solo puede rastrearse en los archivos, sino también en las calles, las viviendas, las escuelas y otros espacios que todavía conservan la huella de quienes cruzaron el Atlántico en busca de nuevas oportunidades.

Durante el siglo XIX y comienzos del XX, numerosos vecinos de Ares, Redes, Caamouco y otros lugares de la comarca emigraron a Cuba. Muchos aprovecharon sus conocimientos vinculados al mar para trabajar en la pesca, el transporte marítimo o los astilleros, aunque también encontraron empleo en sectores como el comercio, la hostelería o el negocio del carbón.

Varias personas caracterizadas en el muelle | Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego

Asimismo, subrayan que no todos los emigrantes alcanzaron el éxito económico. Para muchos, la emigración supuso años de trabajo y sacrificio para conseguir unos ahorros y mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, quienes prosperaron tuvieron una notable capacidad para transformar su localidad de origen.

Uno de los ejemplos más significativos de ese vínculo con América fue la creación en La Habana, en 1904, de la Alianza Aresana de Instrución, una sociedad impulsada por emigrantes con el objetivo de fomentar la educación en su tierra de origen. Para la asociación, este tipo de iniciativas demuestra que el legado de la emigración fue mucho más allá de las aportaciones económicas. Los emigrantes también trasladaron nuevas ideas sobre educación, asociacionismo y progreso social.

Ese proceso convirtió la relación entre Ares y Cuba en un intercambio constante. Los vecinos marchaban hacia América y, posteriormente, parte de las experiencias, recursos e ideas adquiridos al otro lado del Atlántico regresaban a la localidad.

Baúl de época | Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego

Las casas indianas como símbolo del retorno

La arquitectura constituye una de las manifestaciones más visibles de este proceso. Las viviendas de los emigrantes que triunfaron y retornaron a sus lugares de origen, incorporaron galerías acristaladas, balcones de hierro forjado, elementos modernistas, molduras, jardines y otras características que reflejaban las influencias adquiridas en América.

Estas casas no eran únicamente construcciones destinadas a la vivienda. También representaban el ascenso social y económico de quienes habían conseguido prosperar fuera de Galicia y regresaban a su localidad de origen.

La asociación destaca que el patrimonio indiano debe interpretarse, por tanto, como una arquitectura de ida y vuelta, en la que las experiencias americanas se incorporaron al paisaje gallego. Pero la huella de la emigración también está presente en escuelas, edificios sociales y otros equipamientos promovidos por las comunidades de emigrantes.

Casona indiana | Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego

La Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego reivindica una lectura del Ares Indiano que vaya más allá de la estética o de las recreaciones vinculadas a este fenómeno.

Detrás de cada vivienda existe una historia familiar; detrás de cada escuela, una comunidad de emigrantes; y detrás de cada viaje, las experiencias de personas que tuvieron que abandonar su tierra para buscar un futuro mejor. El patrimonio indiano de Ares permite así reconstruir una parte de la historia de la emigración gallega y comprender cómo el contacto con América transformó la sociedad local.

Conservar este legado significa también conservar la memoria de quienes se marcharon, de quienes retornaron y de quienes, desde la distancia, contribuyeron a transformar Ares, A Coruña, Galicia y gran parte de España.