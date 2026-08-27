Jóvenes gallegos del exterior llegan a Galicia para participar en el programa Conecta con el Voluntariado

Un grupo de jóvenes gallegos residentes en el exterior ha llegado a Galicia para participar en la modalidad cultural del programa Conecta con el Voluntariado en Galicia 2026, una iniciativa que combina el conocimiento de las raíces gallegas con la participación directa en proyectos de conservación del patrimonio.

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, recibió este miércoles en el aeropuerto de A Coruña a los participantes procedentes de distintos países de América Latina. En esta edición toman parte 17 jóvenes del exterior, ocho de Argentina, cuatro de Venezuela, tres de Cuba y dos de Uruguay, a los que se sumarán alrededor de cinco jóvenes residentes en Galicia.

La actividad se desarrollará hasta el próximo 6 de septiembre en el castro de Viladonga, en el municipio lucense de Castro de Rei. Allí, los participantes colaborarán con el equipo responsable del yacimiento en diferentes tareas relacionadas con la excavación, conservación y mantenimiento del patrimonio arqueológico.

Miranda destacó durante la recepción que el programa permite a los jóvenes conocer Galicia desde una perspectiva diferente, al participar directamente en la conservación de elementos que forman parte de la historia y la identidad de la comunidad. “La juventud gallega del exterior demuestra con su compromiso con nuestro patrimonio que la distancia no es una barrera para sentir y vivir Galicia”, señaló el secretario xeral.

Una experiencia vinculada al patrimonio

El programa está impulsado en colaboración con la Dirección Xeral da Xuventude y la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Su objetivo es facilitar que las nuevas generaciones de gallegos residentes fuera de la comunidad conozcan el territorio y participen en actividades vinculadas a la cultura y al patrimonio.

Miranda da la bienvenida a los participantes | Galicia Aberta

Durante su estancia, los jóvenes tendrán la oportunidad de acercarse al trabajo arqueológico y conocer de primera mano las labores que se desarrollan en uno de los principales yacimientos arqueológicos de Galicia.

La iniciativa incorpora además a jóvenes residentes en Galicia, favoreciendo la convivencia entre participantes del exterior y de la propia comunidad. Para la Xunta, esta dimensión permite generar experiencias compartidas y conocimiento mutuo entre las nuevas generaciones.

En el conjunto del programa participan cerca de 40 jóvenes procedentes del exterior, con edades comprendidas entre los 21 y los 30 años, llegados de Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y Venezuela.

Miranda subrayó que este tipo de experiencias buscan que los participantes descubran Galicia y mantengan posteriormente esa conexión con la comunidad desde sus países de residencia.

“Queremos que estos jóvenes descubran Galicia, que la sientan como propia y que esta experiencia refuerce un vínculo que continúe cuando regresen a sus países”, afirmó.

Con su participación en el castro de Viladonga, los jóvenes gallegos del exterior se incorporan durante estos días a un proyecto de conservación del patrimonio, convirtiendo su visita a Galicia en una experiencia de participación activa, aprendizaje y contacto directo con la historia de la comunidad.