El Pleno del Consell abre una nueva etapa para la Cataluña exterior

El Pleno del Consell de la Catalunya exterior se reunirá el próximo miércoles 14 de enero en el Palau de la Generalitat, en una importante para la comunidad catalana en el exterior, dado que supone el estreno oficial del nuevo mandato del Consejo para el período 2025-2029 y servirá para definir las líneas estratégicas que guiarán la acción institucional durante los próximos años, además de hacer balance del trabajo desarrollado en 2025.

El Pleno será inaugurado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto al conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y contará con la participación de representantes de las comunidades catalanas en el exterior, de la administración y de otros organismos que forman parte de este órgano consultivo.

La sesión se abrirá con la bienvenida institucional y la aprobación del acta del pleno anterior. A continuación, se presentarán las conclusiones de las comisiones de trabajo correspondientes a 2025, que han servido de base para preparar el nuevo ciclo del Consejo. permitirán orientar las prioridades del mandato y definir las comisiones que estarán activas a lo largo de 2026.

Entre los temas que se aboradarán está el Registro de Catalanes en el Exterior, el apoyo al asociacionismo, los procesos migratorios y las políticas de lengua, educación y juventud. De hecho, se espera con interés la intervención del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, quien presentará el Pacto Nacional por la Lengua, una iniciativa de especial interés para la Cataluña exterior por su impacto en la promoción y el uso del catalán fuera del territorio autonómico.

Asimismo, durante la jornada se hará seguimiento de la resolución del Parlament de Catalunya derivada de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre el déficit democrático y la vulneración de derechos en el voto exterior, una de las principales reivindicaciones de las comunidades catalanas en el extranjero.

El Pleno incluirá también las intervenciones de las vocalías de las comunidades catalanas en el exterior, que trasladarán sus propuestas, inquietudes y prioridades.La jornada se cerrará con un turno abierto de palabra y la clausura oficial.

El Consejo de la Cataluña Exterior está integrado por 23 miembros, de los cuales 10 son vocales en representación directa de las comunidades catalanas en el exterior, las federaciones y las comunidades virtuales, procedentes de Europa, América y otros lugares del mundo.