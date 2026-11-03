La presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, recibirá el premio Soriana del Año de la Casa de Madrid

La presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloísa del Pino, será una de las protagonistas de la recuperación de los premios Sorianos del Año, que la Casa de Soria en Madrid volverá a entregar este otoño después de que la celebración quedara interrumpida por la pandemia.

Del Pino figura entre las personas distinguidas en la edición de 2025, en la que recibirá el reconocimiento en una convocatoria que reúne a representantes de diferentes ámbitos profesionales y sociales vinculados a la provincia. Su presencia destaca entre los galardonados de este año por su responsabilidad al frente del principal organismo público de investigación científica de España.

La ceremonia tendrá lugar el domingo 15 de noviembre, a las 12.00 horas, en la Casa de Cantabria en Madrid, situada en el número 10 de la calle Pío Baroja. La entidad ha decidido recuperar la entrega de los premios con un acto conjunto que incluirá a los distinguidos en las ediciones de 2019, 2020 y 2025.

Junto a la presidenta del CSIC, en la edición de 2025 han sido reconocidos el alcalde de Arcos de Jalón, Jesús Ángel Peregrina, en el ámbito institucional; el cineasta Pedro Estepa, en Comunicación; el presidente de FOES, Santiago Aparicio, en Empresas; y el empresario Enrique Solana, en Turismo.

La relación de premiados se completa con el escritor y periodista Javier Narbaiza, en la categoría de Cultura, y con Agustín de Toro, que recibirá una distinción a título póstumo.

La Casa de Soria en Madrid ha presentado la convocatoria como un reencuentro para reconocer el trabajo de municipios, empresas, colectivos sociales y referentes culturales y deportivos que representan a la provincia. La recuperación de los premios permitirá, además, reunir en una misma ceremonia a los protagonistas de tres ediciones que no pudieron celebrarse con normalidad.

Con esta iniciativa, la entidad retoma una cita destinada a distinguir a personas y organizaciones vinculadas a Soria y a poner en valor su contribución en distintos ámbitos, tanto dentro como fuera de la provincia.