Nuria Martínez define a la Casa de Soria y al Centro Castellano y Leonés como “embajadas culturales” en la Comunitat Valenciana

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha mantenido esta semana una reunión de trabajo con las juntas directivas de la Casa de Soria en Valencia y el Centro Castellano y Leonés de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de conocer sus proyectos y avanzar en nuevas líneas de colaboración institucional.

En el encuentro han participado también la secretaria autonómica de Transparencia y Participación, Carmen Uriol, y el director general de Participación, José Tárrega.

Martínez ha definido estas entidades como “embajadas culturales” en la Comunitat Valenciana, destacando “su creciente proyección y su arraigo en el tejido asociativo valenciano”. En este sentido, ha subrayado el papel que desempeñan en la conservación y difusión de las tradiciones de origen castellano y leonés.

La consellera ha felicitado a la Casa de Soria en Valencia por la obtención del premio ‘Castilla y León en el exterior’, un reconocimiento a su labor desde su creación en 2019. Asimismo, ha dado la bienvenida al Centro Castellano y Leonés de la Comunitat Valenciana, que, con un año de trayectoria tras su reconocimiento oficial, se incorpora a la red de comunidades castellanas y leonesas presentes en todo el mundo.

Durante la reunión se han repasado algunas de sus actividades más destacadas, como el Jueves Lardero, las Jornadas de la Raza Serrana Negra o el Club del Torrezno, iniciativas que combinan tradición, gastronomía y convivencia.

“Es admirable ver cómo estas casas no solo mantienen vivo el recuerdo de su tierra, sino que crean vínculos sociales sólidos en nuestra Comunitat”, ha señalado Martínez, quien ha puesto en valor también su participación en celebraciones locales como las Fallas o la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados.

La consellera ha concluido destacando que el asociacionismo regional “no solo preserva las raíces, sino que aporta valor a la sociedad valenciana, dinamiza los barrios y genera redes de apoyo mutuo que fortalecen la convivencia ciudadana”.