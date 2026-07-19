La primera edición de los Premios Corripio Alonso reúne a jurados de referencia nacional

La Fundación Corripio Alonso ha constituido oficialmente los jurados de la primera edición de los Premios Corripio Alonso, dando así comienzo a la fase de deliberación de unos galardones que han recibido más de medio centenar de candidaturas y que celebrarán su ceremonia de entrega el próximo 2 de octubre en el Teatro Riera de Villaviciosa.

La entidad destaca que la composición de los cuatro jurados reúne a profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional, con el objetivo de garantizar una valoración "rigurosa y objetiva" de las candidaturas y consolidar estos premios como una cita de referencia dentro del panorama cultural y social asturiano.

Los galardones se dividen en cuatro categorías: Letras, Artes y Conservación del Patrimonio Histórico; Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades; Emprendimiento, Investigación Científica y Técnica; y Bienestar Social y Deportes.

En la categoría de Letras, Artes y Conservación del Patrimonio Histórico, el jurado estará integrado por el secretario de la Real Academia Española, Pedro R. García Barreno; la directora del Museo de Bellas Artes de Asturias, María López-Fanjul; la catedrática de Literatura Española de la Universidad de Oviedo Elena de Lorenzo; la catedrática de Historia del Arte María Pilar García Cuetos; y el arqueólogo Ángel Villa Valdés.

El premio de Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades contará con un jurado formado por el presidente del Consejo Rector de la Universidad Nebrija, Manuel Villacellino; la politóloga Susana del Río Villar; la catedrática Zulima Fernández Rodríguez; el profesor de Ciencia Política Óscar Rodríguez Buznego; el notario Manuel Tuero Tuero; y el periodista y empresario Ladislao Azcona.

Por su parte, la categoría de Emprendimiento, Investigación Científica y Técnica estará evaluada por la investigadora Adonina Tardón; el impulsor de Valnalón José Manuel Pérez "Pericles"; el ingeniero Roberto Paraja; la presidenta de FADE, María Calvo; el empresario Javier Vega de Seoane; la directora comercial del Grupo El Gaitero, María Cardín; y el catedrático de Economía Fernando Rubiera.

Finalmente, el jurado del premio de Bienestar Social y Deportes estará compuesto por el campeón olímpico Samuel Sánchez; el fundador de Mensajeros de la Paz, Padre Ángel; la directora de la Vuelta Ciclista a Asturias, Cristina Álvarez Mendo; el entrenador Marcelino García Toral; la extenista argentina Paola Suárez; y el presidente del Banco de Alimentos de Asturias, Bernardo Sopeña.

La Fundación Corripio Alonso subraya que la configuración de estos cuatro órganos de valoración refleja su apuesta por dotar a los premios de la máxima solvencia y prestigio, reuniendo a especialistas procedentes del mundo de la cultura, la investigación, la universidad, la empresa, la comunicación, la acción social y el deporte.

Durante las próximas semanas, los jurados analizarán las candidaturas antes de emitir el fallo que dará a conocer a los premiados en cada una de las cuatro categorías. La entrega de los galardones tendrá lugar el 2 de octubre en el Teatro Riera de Villaviciosa, en un acto que pretende reconocer a personas, entidades e iniciativas que destacan por su talento, compromiso y contribución al progreso de la sociedad.