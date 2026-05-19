Más de 50 candidaturas concurren a la primera edición de los Premios Corripio Alonso

La primera edición de los Premios Corripio Alonso ha cerrado su convocatoria con una respuesta que supera sus propias previsiones.La Fundación del mismo nombre recibió más de 50 candidaturas procedentes de muy distintos ámbitos: sociales, culturales y académicos, lo que pone de manifiesto el interés generado por unos galardones que aspiran a convertirse en un referente en Asturias.

Una vez concluido el plazo de presentación de candidaturas - el pasado 30 de abril - la Fundación inicia ahora el proceso de análisis y selección de las propuestas presentadas. En una primera revisión, una comisión técnica evaluará el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases, comprobando que, tanto la documentación aportada y la adecuación de cada candidatura a las categorías de la convocatoria.Posteriormente, se constituirá el jurado oficial encargado de valorar las propuestas admitidas. Será entonces cuando comiencen las reuniones de deliberación y el estudio individualizado de cada candidatura antes de emitir el fallo definitivo.

Desde la Fundación señalan que la elevada participación registrada en esta primera edición refleja "la necesidad de espacios de reconocimiento a iniciativas que generan impacto positivo en la sociedad asturiana".

No en vano, los Premios Corripio Alonso nacieron con el objetivo de reconocer trayectorias, proyectos e iniciativas vinculadas al progreso social, cultural, científico y humano, y especialmente el foco en personas, entidades e instituciones comprometidas con el desarrollo colectivo.

La familia Corripio Alonso, referente empresarial y filantrópico entre Asturias y República Dominicana

La propia familia Corripio Alonso es un ejemplo de éxito empresarial y filantrópico entre España y la República Dominicana, donde ha desarrollado un entramado empresarial que se ha situado como uno los principales grupos económicos del país. El patriarca, José Luis Corripio Estrada, “Pepín Corripio”, es originario de la localidad asturiana de Arroes, en el concejo de Villaviciosa, desde donde emigró al Caribe para fundar el Grupo Corripio, con intereses en sectores industriales, comerciales y de comunicación.

Su esposa, Ana María Alonso de Corripio, también asturiana, ha desempeñado un papel relevante en el impulso de iniciativas sociales y culturales vinculadas al proyecto empresarial y familiar que continú a través de sus cuatro hijos, que participan en la gestión del grupo.

En 2024, la familia constituyó en España la Fundación Corripio Alonso, con la que canalizan proyectos sociales y culturales, como los Premios Corripio Alonso.

La entrega de premios tendrá lugar el próximo 2 de octubre en Villaviciosa, en el marco de una gala institucional concebida como punto de encuentro para visibilizar el talento, la dedicación y el compromiso social que inspiran la labor de la Fundación Corripio Alonso.