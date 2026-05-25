“La prioridad nacional también son los españoles que viven fuera”: Cancela reivindica a la diáspora española

El Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) arrancó este lunes en Madrid con la intervención de un marcado contenido político e institucional de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que reivindicó el papel de la diáspora española y defendió que “la prioridad nacional también son los españoles que viven fuera”.

Durante su intervención ante los consejeros y consejeras llegados de los cinco continente, Cancela hizo una valoración “muy positiva” del trabajo desarrollado por el CGCEE durante el mandato que ahora concluye, aunque admitió que “queda mucho trabajo por hacer” en ámbitos como la participación electoral, el retorno, la protección social o la atención a colectivos vulnerables en el exterior.

Uno de los momentos más profundos de su discurso llegó cuando cuestionó algunos discursos políticos sobre la inmigración y la llamada “prioridad nacional”, vinculándolo directamente con la realidad de los más de tres millones de españoles residentes fuera del país.“Si nosotros tenemos más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas en el exterior, nos gustaría que se les aplicara también el concepto de prioridad nacional”, afirmó.

En esa misma línea, defendió que “no puede haber ciudadanía de primera y de segunda en función del lugar donde estés o donde la vida te haya llevado”, reivindicando una concepción de ciudadanía vinculada a los derechos y no al lugar de residencia.

La mesa presidencial del V Pleno del III Mandato | La Región Internacional

Defensa de los derechos de la ciudadanía exterior

La secretaria de Estado centró buena parte de su intervención en poner en valor las políticas impulsadas en los últimos años en relación con la ciudadanía española en el exterior, especialmente la derogación del voto rogado, el desarrollo del nuevo Reglamento del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior y la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

Sobre esta última, destacó el impacto que ha tenido la ampliación de los supuestos para acceder a la nacionalidad española, especialmente en colectivos históricamente excluidos. Cancela defendió además la instrucción aprobada para facilitar la interpretación de la norma y aseguró que el Gobierno seguirá tramitando todos los expedientes presentados. “Lleve el tiempo que lleve, cada expediente tendrá que tener su resolución”, señaló.

La secretaria de Estado también anunció avances en el futuro Reglamento de la Ley de Ciudadanía Española en el Exterior, cuyo texto —indicó— ya ha recibido prácticamente todos los informes ministeriales, será remitido próximamente al Consejo de Estado y aprobado como muy tarde en agosto.

Según explicó, el objetivo es aprobar una norma integral que actualice derechos y adapte la legislación a “una realidad migratoria completamente distinta” a la existente cuando se aprobaron las normas actualmente vigentes.

Retorno, empleo y protección social

Cancela dedicó, también, una parte de su discurso al futuro plan estatal de retorno, que acompañará al nuevo Estatuto y que, según explicó, estará orientado especialmente a las personas más vulnerables.

La secretaria de Estado detalló que el plan incluirá una “ventanilla única” a través de la Oficina Española del Retorno, medidas de acompañamiento administrativo, programas de empleabilidad y protección social para facilitar la reintegración de quienes regresen a España. “No se trata solo de volver; se trata de volver para poder integrarse y desarrollar una vida digna”, afirmó.

En ese sentido, defendió una política migratoria basada en los derechos humanos y criticó los discursos restrictivos sobre inmigración, alertando de que “es muy peligroso” convertir los derechos en un debate de exclusión.

También vinculó las migraciones contemporáneas a fenómenos como las crisis económicas, los conflictos internacionales, el cambio climático o la violencia de género, recordando que España fue históricamente un país de emigración.

Intervención de Pilar Cancela | La Región Internacional

Reconocimiento al trabajo del CGCEE

Cancela elogió de forma reiterada el trabajo realizado por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y por los Consejos de Residentes Españoles (CRE), destacando la capacidad del órgano para trasladar propuestas “rigurosas, realistas y pegadas a la realidad”.

La secretaria de Estado destacó especialmente el volumen de trabajo desarrollado durante el mandato, con decenas de propuestas elevadas al Pleno, y señaló que muchas de ellas ya se han incorporado a la acción política y normativa del Gobierno.

Asimismo, defendió la necesidad de reforzar la autonomía del CGCEE y mejorar su capacidad de interlocución institucional.

Uno de los momentos más personales de la intervención fue el reconocimiento expreso a la presidenta del CGCEE, Violeta Alonso, de quien dijo que ha sido “un honor” trabajar conjuntamente durante estos años. Cancela destacó su “representación institucional consistente y muy sólida”, así como “el rigor y la seriedad” con los que ha trasladado las demandas de la ciudadanía española en el exterior ante distintas instituciones del Estado.

También recordó su reciente intervención en el Congreso de los Diputados, y señaló que el Consejo ha logrado en este mandato una interlocución institucional “mucho más fluida” con ministerios, grupos parlamentarios y organismos públicos. “Ha sido una ejemplar presidenta de este Consejo”, afirmó.

El Pleno del CGCEE continuará hasta el miércoles con el debate de decenas de propuestas relacionadas con nacionalidad, participación electoral, retorno, servicios consulares, protección social y derechos de la ciudadanía española residente en el exterior.