El V Pleno del CGCEE inicia en Madrid su última reunión del mandato

El V Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) quedó oficialmente inaugurado, este lunes en Madrid, con la intervención de su presidenta, Violeta Alonso Peléz, quien hizo un breve balance del trabajo desarrollado durante el actual mandato y situó entre las principales prioridades del organismo el fortalecimiento de los derechos sociales de la ciudadanía exterior, la mejora de la coordinación institucional y el refuerzo de la autonomía del propio Consejo.

La apertura del Pleno marca además el final del mandato de los actuales representantes de la diáspora española, en una etapa que, según recordó Alonso, estuvo condicionada inicialmente por el impacto de la pandemia y por diversos retrasos electorales que afectaron al funcionamiento ordinario del órgano consultivo.

Durante su intervención, la presidenta del CGCEE se refirió al desarrollo reglamentario del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior que, según indicó, permitirá avanzar hacia una regulación “integral” de los derechos de los españoles residentes fuera del país.“Es un desarrollo de una ley que venía para garantizar el acceso a los derechos de la ciudadanía española en el exterior en igualdad de condiciones con los residentes en España”, señaló Alonso, quien recordó que esta regulación “ha tardado veinte años en llegar” y que hasta ahora únicamente se habían aprobado avances parciales.

Alonso, explicó que el Consejo ha elaborado diferentes informes y propuestas orientadas a reforzar especialmente la protección social de los colectivos más vulnerables, con especial atención a las mujeres residentes en el exterior, así como medidas vinculadas al retorno y a la mejora de la coordinación entre administraciones.

La presidenta del CGCEE incidió también en la necesidad de fortalecer la independencia institucional del organismo para garantizar una representación más efectiva de la ciudadanía exterior. “Queríamos reforzar la independencia y la autonomía del Consejo en el Reglamento para poder trabajar con un criterio propio y con el fin que debe tener el propio Consejo, que es ser útil a las personas a las que representamos”, afirmó.

En este sentido, agradeció la receptividad mostrada por la Secretaría de Estado de Migraciones y valoró positivamente el clima de interlocución institucional mantenido durante los últimos años para incorporar estas demandas al futuro texto reglamentario.

Otro de los asuntos a los que aludió fue el desarrollo de los procesos electorales de los Consejos de Residentes Españoles (CRE), actualmente en marcha en distintos países. Alonso reconoció que los comicios no han tenido el nivel de homogeneidad deseado y avanzó que una de las primeras reformas pendientes tras la aprobación del reglamento será precisamente la revisión de la normativa electoral de los CRE.

Entre los principales problemas detectados mencionó las dificultades relacionadas con la participación, la recogida de avales y el voto por correo, cuestiones que, según señaló, deberán abordarse conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La presidenta del CGCEE aprovechó además su intervención para realizar un balance global del mandato que ahora concluye. Recordó que uno de los objetivos prioritarios al inicio de esta etapa fue recuperar el ritmo habitual de trabajo del Consejo tras el largo periodo de parálisis provocado por la pandemia y otros procesos administrativos. “Queríamos recuperar el ritmo de trabajo habitual del Consejo y también mejorar la visibilidad y la interlocución con las distintas administraciones”, explicó.

Plenario del CGCEE | La Región Internacional

Según detalló, durante este mandato el Consejo ha mantenido reuniones periódicas con representantes del Congreso y del Senado, ha podido trasladar directamente al presidente del Gobierno algunas de las principales preocupaciones de la ciudadanía exterior y ha intensificado el diálogo con distintos ministerios.

Alonso destacó especialmente que, por primera vez en más de treinta años de existencia del CGCEE, el organismo compareció oficialmente en el Congreso para explicar la situación general de la ciudadanía española residente en el extranjero, un hecho que calificó de “muy importante” para consolidar la interlocución institucional.“La visibilidad no la queremos para una foto, sino para llevar contenido a esta interlocución y avanzar junto con las administraciones en un objetivo común, que es mejorar las políticas públicas destinadas al exterior”, señaló.

La presidenta del Consejo reivindicó además la ampliación de los temas abordados por el CGCEE durante los últimos años, señalando que el trabajo del organismo ha ido mucho más allá de las cuestiones migratorias tradicionales para incorporar nuevos ámbitos relacionados con derechos sociales, participación política, igualdad, retorno o atención a colectivos vulnerables.