El profesor Jaime Rodríguez Alba analiza la integridad pública en una conferencia en México

El catedrático de la UNED, Jaime Rodríguez Alba, ofreció el pasado jueves 13 de agosto una conferencia magistral en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de Ciudad de México, centrada en la integridad y su gestión dentro del sistema de la Administración General del Estado de España.

El encuentro reunió a numerosos juristas y especialistas en Derecho Administrativo mexicanos, además de público general, y contó con la presencia de la consejera general por México en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Dra. Carmen de Benito Apaolaza.

La conferencia, titulada "La virtud de integridad, su gestión en el sistema de integridad de la Administración General del Estado de España", fue moderada por el Dr. Juan Pablo Pampillo Baliño, director del Centro de Investigación del INAP.

Entre los asistentes se encontraban también el presidente del INAP, Dr. Eber Omar Betanzos Torres, y el Dr. Iñigo L. Lanchares, catedrático y exjuez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La integridad como virtud pública

Durante su intervención, Rodríguez Alba destacó la importancia de la integridad como una virtud esencial en las sociedades actuales. Para ello, recuperó el concepto de virtud humana desarrollado por Aristóteles y lo relacionó con la necesidad de fortalecer la ética y la responsabilidad dentro de las instituciones públicas.

El profesor abordó asimismo la normativa española relacionada con los sistemas de integridad y las medidas de prevención de la corrupción en la Administración pública, un ámbito que, según señaló, mantiene una especial relevancia en el contexto actual.

La conferencia permitió además compartir experiencias y reflexiones entre especialistas españoles y mexicanos sobre los mecanismos destinados a reforzar la transparencia, la responsabilidad y la integridad en las administraciones públicas.