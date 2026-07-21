Ángeles Ramos: “Sientes que no perteneces a ningún sitio: En México somos los gallegos y aquí los mexicanos”

Pregunta. ¿Cómo conviven la cultura mexicana y la gallega en su hogar?

Respuesta. Como les ha pasado a bastantes descendientes de gallegos en México, durante muchos años prácticamente solo nos relacionábamos con otros emigrantes gallegos. Todos los domingos nos reuníamos en el Centro Gallego de México. Nuestros hijos crecieron allí, eran miembros del cuadro de baile, aprendieron muiñeira y jota y siempre estuvieron muy vinculados a la cultura gallega.

P. ¿Sus hijos están tan conectados a Galicia como usted y su marido?

R. Ellos se abrieron más que nosotros a la sociedad mexicana, pero crecieron conviviendo con las dos culturas. De hecho, mi hijo es un apasionado de Galicia: habla gallego y viene desde Madrid siempre que puede. En nuestro caso, nuestro círculo de amistades sigue siendo mayoritariamente gallego.

P. ¿Se relaciona también con vecinos de aquí que nunca emigraron?

R. Cuando eres emigrante, al venir sueles reencontrarte con el mismo grupo de amigos de México, porque casi todos los que viven allí regresan en las mismas fechas. Aún así, cada vez nos relacionamos más con la gente de aquí.

P. ¿Ha sentido alguna vez dificultades para integrarse?

R. Sí, muchas veces tienes la sensación de no pertenecer del todo a ningún sitio… Cuando estamos en México somos “los gallegos” y aquí “los mexicanos”, aunque vivamos allá y toda nuestra familia sea gallega.

P. ¿Qué es lo que más disfruta de sus visitas a Galicia?

R. El cambio de ritmo. Pasar de una ciudad tan grande a un lugar pequeño y tranquilo es una maravilla. Mudarnos definitivamente a Galicia lo veo complicado, pero sí nos gustaría pasar temporadas más largas.