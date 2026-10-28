El programa Añoranza reúne en Asturias a nueve emigrantes y descendientes de Argentina, Brasil y Uruguay

Nueve emigrantes asturianos procedentes de Argentina, Brasil y Uruguay son los beneficiarios del programa Añoranza 2026, que facilita el regreso a Asturias de asturianos que llevan décadas sin volver a Asturias. Una de las principales novedades de este año, es que por primera vez el Gobierno asturiano incorpora entre los participantes a descendientes de primera generación.Para facilitar su participación, se ha reducido a 60 años la edad mínima de acceso.

El grupo está formado por siete mujeres y dos hombres, de entre 66 y 81 años. Cinco de ellos nacieron en Asturias y los otros cuatro son hijos o hijas de asturianos. Su estancia se prolongará hasta el próximo 7 de noviembre y les permitirá conocer los lugares de origen de sus familias, reencontrarse con sus raíces y recuperar vínculos personales y familiares perdidos durante décadas.

Los participantes proceden de los concejos de Taramundi, Allande, Laviana, Castropol, Caso, Avilés y Siero y durante su visita podrán acercarse a sus familias y conocer también la realidad actual de Asturias.

El programa cuenta con una dotación de 90.000 euros y está dirigido a residentes en América Latina que, por circunstancias económicas o personales, han tenido dificultades para regresar a su tierra de origen. La iniciativa pretende facilitar el reencuentro con sus familias, sus pueblos y la historia que ha acompañado a varias generaciones de emigrantes.

Recuperar la historia familiar

Entre las historias de esta edición figura la de Julia, que salió de Laviana cuando apenas tenía cuatro años. También participan descendientes como Mirta y Roberto, que visitan España por primera vez para conocer la tierra de la que han oído hablar en sus familias.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, explicó que "Añoranza es un reencuentro con la historia personal, los recuerdos y los afectos que han sobrevivido al paso del tiempo. Para quienes llevan décadas lejos de Asturias, volver significa recuperar una parte de su vida. Y para sus descendientes supone descubrir de primera mano la tierra de la que tanto han oído hablar en sus casas", tras recibir al grupo junto con la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso.

Llamedo señaló que “he compartido lágrimas, abrazos y mucha emoción con quienes han vuelto a encontrarse con una parte de sí mismos. Con historias tan conmovedoras como la de Julia, y también con la emoción contagiosa de Mirta, Roberto y otros descendientes que visitan España por primera vez para conocer la tierra que tantas veces habían escuchado nombrar. La emigración forma parte de la identidad de Asturias. Queremos que quienes se marcharon sigan sintiendo cerca su tierra, pero también que sus hijos e hijas encuentren aquí una tierra con la que seguir vinculados", concluyó Llamedo.