El programa Reencontros con Galicia crece y facilitará el regreso temporal de 250 mayores
PROGRAMAS DE LA XUNTA
Como principal novedad, la convocatoria incrementa en 50 el número de plazas respecto a ediciones anteriores, respondiendo a la creciente demanda
Un total de 250 gallegos del exterior, mayores de 65 años, regresarán a Galicia este año gracias al programa Reencontros , impulsado por la Xunta de Galicia. El Consello del Gobierno gallego analizó este luns la convocatoria de 2026 de esta iniciativa, que se desarrollará entre el 7 y el 17 de octubre.
El programa, que coordina la Secretaría Xeral da Emigración en colaboración con la Consellería de Política Social e Igualdade, favorece el reencuentro de la diáspora gallega. Durante su estancia, los beneficiarios se alojarán en las residencias de tiempo libre de la Xunta situadas en Panxón-Nigrán (Pontevedra) y O Carballiño (Ourense), donde participarán en actividades socioculturales diseñadas para acercarlas a la Galicia actual y reforzar sus vínculos familiares y afectivos.
Como principal novedad, la convocatoria incrementa en 50 el número de plazas respecto a ediciones anteriores, respondiendo a la creciente demanda. Además, se amplía el alcance territorial del programa al incluir por primera vez a personas residentes en Europa, que se suman a las procedentes de América. En la edición de 2025 participaron cerca de 200 personas de países como Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y Venezuela, con una media de edad de 79 años.
Para acceder al programa, las personas solicitantes deberán tener cumplidos 65 años a fecha de inicio, contar con nacionalidad española, acreditar su condición de emigrantes gallegos y haber residido en el extranjero de forma continuada durante al menos diez años. Se contempla también la posibilidad de viajar acompañado de cónyuges o familiares, siendo obligatorio en el caso de mayores de 85 años.
Las ayudas cubrirán total o parcialmente los costes del viaje y la estancia, en función de la situación económica de cada unidad familiar. De las 250 plazas ofertadas, 134 contarán con financiación completa, mientras que las restantes funcionarán bajo un sistema de copago: 600 euros para residentes en América y 250 euros para quienes residan en Europa. La convocatoria está prevista para su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el próximo 13 de mayo.
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