La Xunta sitúa la Jira Campestre del Centro Gallego de México como símbolo de la galleguidad en el exterior

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, participó el pasado 2 de mayo en la tradicional Jira Campestre organizada por el Centro Galego de México, una de las celebraciones más emblemáticas de la colectividad gallega en el país.

Durante la jornada, que reunió a cientos de gallegos y descendientes en un ambiente festivo marcado por la música, la gastronomía y la convivencia, Miranda se refiró al valor de esta romería como una de las expresiones más relevantes de la galleguidad viva en el exterior. Según señaló, este tipo de encuentros evidencian la capacidad de la diáspora para mantener vivas sus tradiciones a miles de kilómetros de Galicia.

El secretario xeral subrayó que la Jira Campestre no es solo una celebración, sino también un espacio de encuentro que refuerza los lazos de identidad y pertenencia entre los gallegos del exterior. “En eventos como este se percibe claramente que Galicia sigue presente en la vida cotidiana de nuestras comunidades”, afirmó.

Miranda en el centro de la imagen con algunos de los participantes en la Jira | Galicia Aberta

Asimismo, incidió en la importancia de seguir apoyando iniciativas de este tipo, que contribuyen a proyectar Galicia en el mundo y a fortalecer la red de centros gallegos, a los que definió como auténticos embajadores de la cultura gallega.

Durante su intervención, Rodríguez Miranda quiso reconocer el trabajo del Centro Galego de México, agradeciendo el compromiso de su directiva y de sus socios, cuya implicación permite consolidar esta romería como un referente anual para la colectividad.

El secretario xeral concluyó destacando que cada encuentro como la Jira Campestre demuestra que la identidad gallega “sigue viva, fuerte y con futuro”, gracias al esfuerzo de las comunidades en el exterior que continúan manteniendo el vínculo con su tierra de origen.