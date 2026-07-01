El PSOE Europa rechaza la propuesta de Vox para limitar el voto por correo del CERA

El PSOE Europa ha mostrado su "rotundo rechazo" a la petición registrada por Vox ante la Junta Electoral Central (JEC), que plantea eliminar el derecho al voto por correo de los españoles residentes en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

En un comunicado, la organización socialista considera que esta iniciativa supone un “ataque frontal” a la ciudadanía española en el exterior, al principio de igualdad recogido en la Constitución y a la calidad democrática del sistema electoral. A su juicio, restringir este derecho convertiría a la diáspora en una “ciudadanía de segunda categoría” y rompería la igualdad entre quienes residen dentro y fuera del país.

El PSOE Europa sostiene además que el voto por correo desde el extranjero ya cuenta con un sistema de garantías suficiente, basado en mecanismos de identificación, certificación censal y trazabilidad del sufragio, que aseguran la autenticidad del proceso y su correcto escrutinio.

La organización califica la propuesta como una medida regresiva y advierte de que cualquier reforma del sistema electoral debería orientarse a ampliar derechos y facilitar la participación, en lugar de restringirlos por motivos partidistas. En este sentido, defiende avanzar hacia mejoras del voto por correo e incluso explorar el desarrollo futuro del voto electrónico como vía para reforzar la participación democrática.

PSOE Europa concluye reafirmando su compromiso con la defensa del derecho al voto de todos los españoles, independientemente de su lugar de residencia, y con la garantía de un sistema electoral inclusivo que proteja la participación de la ciudadanía en el exterior.