Vox eleva la presión sobre los emigrantes y propone eliminar el voto por correo de los españoles en el exterior

El secretario general de Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, atiende a los medios

Vox ha dado un paso más en su ofensiva contra la llamada Ley de Nietos y ha planteado limitar el voto por correo de los españoles residentes en el extranjero, al considerar que el proceso de nacionalización de descendientes de españoles supone un “golpe de Estado a cámara lenta” impulsado por el Gobierno desde 2022.

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha reclamado este martes que los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) solo puedan ejercer su derecho al voto de manera presencial en consulados y embajadas, incluso cuando ello implique desplazamientos de cientos de kilómetros.

Figaredo ha admitido que la medida generaría “dificultades” para muchos españoles en el exterior, pero ha defendido que, a juicio de su formación, sería necesaria para garantizar la “seguridad” del proceso electoral ante el incremento de nuevos ciudadanos incorporados al censo.

Vox pide suspender la aplicación de la Ley de Nietos

La formación liderada por Santiago Abascal ha reclamado la suspensión cautelar de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática que permite obtener la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que perdieron su vínculo con España por diferentes circunstancias, especialmente relacionadas con el exilio.

Además, Vox solicita la revisión de oficio y la nulidad de la instrucción del Ministerio de Justicia aprobada en octubre de 2022 para regular el procedimiento de concesión de estas nacionalidades.

Según Figaredo, el proceso está siendo “enormemente opaco” y ha denunciado que el Gobierno estaría dejando en manos de autoridades extranjeras parte de la gestión de la nacionalización y la incorporación de nuevos electores al censo exterior.

Críticas al sistema de voto exterior

El diputado de Vox ha centrado parte de sus críticas en el sistema electoral para residentes en el extranjero. Según ha señalado, mientras en España se exige identificación para solicitar y entregar el voto por correo, en el exterior existen diferencias en los procedimientos, al depender la distribución y recepción del voto postal de cada país.

Figaredo ha advertido de que el incremento del CERA podría tener consecuencias electorales relevantes al afectar a circunscripciones donde pocos votos pueden decidir un escaño. “No hace falta que voten todos al PSOE, basta con que unos pocos miles de votos puedan inclinar la balanza en determinadas provincias”, ha afirmado.

El dirigente de Vox sostiene que el número de españoles inscritos en el extranjero podría aumentar considerablemente si se resuelven las solicitudes pendientes de nacionalidad.

Celebran que el PP se sume a sus críticas

La formación de Abascal también ha valorado positivamente que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya comenzado a cuestionar la aplicación de la Ley de Nietos al hablar de “ingeniería electoral”.

Figaredo ha considerado “fantástico” que el PP se haya incorporado a las denuncias realizadas previamente por Vox y ha asegurado que su partido está “generando opinión”.

Mientras el Gobierno y sus socios defienden la norma como una reparación histórica hacia descendientes de españoles, la oposición centra sus críticas en el impacto electoral de la medida. La polémica continúa sumando réplicas en torno a la memoria, la nacionalidad y el voto de los españoles residentes fuera del país.