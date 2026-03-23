El PSOE también gana el voto exterior en Castilla y León y se impone en ocho de las nueve provincias

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, interviene durante el cierre de la campaña del PSOE

El PSOE volvió a ser la fuerza más votada entre los castellanos y leoneses residentes en el exterior en las últimas elecciones autonómicas, al imponerse en el recuento del voto CERA con 4.303 papeletas. Los socialistas superaron al Partido Popular, que obtuvo 3.181 votos, y a Vox, con 1.965.

El resultado del voto exterior no altera el reparto de escaños salido de las urnas en la jornada electoral, pero sí refuerza el respaldo socialista entre la ciudadanía de la comunidad que reside fuera de España, cuya participación sigue sin recuperarse a pesar de la supresión del voto rogado.

El análisis por provincias refleja una victoria en ocho de las nueve provincias de Castilla y León. La única excepción fue Zamora, donde el Partido Popular se impuso por apenas un voto: con 464 votos frente a los 463 obtenidos por los socialistas.

En el resto del territorio, el PSOE lideró el recuento. En León alcanzó 874 votos, seguido de los 637 del PP y los 433 de Vox. En Valladolid sumó 692 papeletas, por delante de las 456 de los populares y las 234 de Vox. También se situó en cabeza en Burgos (557 votos), Ávila (343), Palencia (229), Segovia (165) y Soria (180).

En algunas provincias también lograron representación otras formaciones, como Unión del Pueblo Leonés en León, Por Ávila en Ávila o Soria Ya en Soria, aunque sin superar a las principales fuerzas.