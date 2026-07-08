Miranda recibe a los participantes de Escolas Abertas: “Cada uno de vosotros se convierte en un embajador de la cultura gallega en el mundo”

El grupo de participantes en Escolas Abertas a su llegada a Galicia

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, recibió este martes en el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro a los participantes de una nueva edición del programa Escolas Abertas, donde destacó que "cada participante se convierte en un embajador de la cultura gallega en el mundo".

En esta edición participarán 50 profesores vinculados a entidades gallegas del exterior, de los que 41 proceden de países americanos y otros nueve de Europa y del resto de España. Los asistentes tienen una edad media de 35 años y tomarán parte en las actividades formativas que se desarrollarán del 8 al 20 de julio en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago de Compostela.

El programa, impulsado por la Secretaría Xeral da Emigración desde hace varias décadas, está dirigido a las personas responsables de impartir enseñanzas de cultura tradicional gallega en las comunidades del exterior, con formación específica en disciplinas como el baile, la música o la confección del traje tradicional.

Miranda recibe a los participantes en Escolas Abertas | Galicia Aberta

Miranda explicó que los participantes desempeñan un papel fundamental en la conservación y difusión de la identidad gallega, ya que, tras completar la formación, trasladan los conocimientos adquiridos a las entidades en las que desarrollan su actividad, multiplicando así el alcance del programa entre miles de gallegos residentes fuera de la comunidad.

Además de las sesiones formativas, los asistentes compartirán experiencias y convivencias con otros docentes, así como encuentros con reconocidos músicos gallegos, con el objetivo de reforzar el conocimiento de la cultura y de la Galicia actual.

La Xunta destaca que Escolas Abertas contribuye a fortalecer los vínculos entre Galicia y su diáspora, favoreciendo la participación activa de las comunidades gallegas del exterior en la vida cultural y social de la comunidad autónoma.