La quinta edición de "Escuelas de Verano" reúne en Navarra a jóvenes descendientes de la emigración argentina

Un grupo de jóvenes procedentes de los centros navarros de Bolívar, Buenos Aires, Mendoza y Rosario ha llegado a Navarra para participar en la quinta edición del programa ‘Escuelas de Verano’, una iniciativa impulsada por el Gobierno foral para acercar a las nuevas generaciones de la diáspora a la realidad cultural, histórica y social de la Comunidad Foral.

La vicepresidenta del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, acompañada por el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez, recibió al grupo en el Palacio de Navarra, donde destacó el papel fundamental de los centros navarros en Argentina como transmisores de las tradiciones y la identidad foral.

Ollo subrayó que estos jóvenes representan “un verdadero capital humano para Navarra” y destacó la importancia de mantener vivos los lazos entre quienes viven fuera de la Comunidad Foral y la Navarra actual. “Estos programas permiten tender puentes entre la Navarra que late fuera de Navarra y la Navarra de hoy”, señaló.

La vicepresidenta animó además a los participantes a ejercer un papel activo en sus comunidades y a convertirse en nuevos embajadores de los valores de convivencia, solidaridad y respeto.

La vicepresidenta charlando con los jóvenes del programa "Escuelas de Verano" | Gobierno de Navarra

Un viaje para conocer la Navarra de hoy

El programa ‘Escuelas de Verano’, puesto en marcha en 2022 en el marco de la Estrategia NEXT y recogido en el II Plan de Acción Exterior 2025-2028, tiene como objetivo que jóvenes descendientes de navarros conozcan de primera mano la historia, la cultura, las tradiciones y las oportunidades que ofrece actualmente la Comunidad Foral.

Durante su estancia, que se prolongará hasta el 28 de junio, los participantes han conocido el trabajo de la Dirección General de Acción Exterior, han recorrido el Casco Histórico de Pamplona y han mantenido encuentros institucionales con representantes del Parlamento de Navarra, la Universidad Pública de Navarra y otras entidades.

El programa incluye además un amplio recorrido por distintos puntos del territorio navarro, con visitas al Camino de Santiago, Olite, Tudela, las Bardenas Reales, Zugarramurdi, el Baztán, la Selva de Irati, Roncesvalles y Sangüesa, entre otros enclaves.

Fortalecer la relación con la diáspora

La iniciativa forma parte de la estrategia ‘Navarra Global’, que busca reforzar la relación con la ciudadanía navarra en el exterior y favorecer la participación de las comunidades navarras repartidas por el mundo.

En este marco, el Gobierno foral impulsa también otros programas de conexión con la diáspora, como la Jornada de Casas y Hogares Navarros o el programa ‘Volver a Navarra’, destinado a fortalecer los vínculos culturales y afectivos con los centros navarros en Argentina.

Además, está previsto que en noviembre se celebre el XII Encuentro de Colectividades Navarras en Argentina, que tendrá como sede la casa navarra de Bolívar y reunirá actividades institucionales, culturales y vinculadas al folclore navarro.