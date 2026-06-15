La regularización extraordinaria de migrantes recibe 900.000 solicitudes a dos semanas del cierre del plazo

La regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el gobierno de España ha recibido cerca de 900.000 solicitudes cuando todavía faltan dos semanas para que se cierre el plazo.

Al respecto, el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha asegurado que todas las solicitudes que se han presentado correctamente, cumpliendo con los requisitos y no están pendientes de ningún trámite más están recibiendo la autorización correspondiente a su admisión a trámite.

Por su parte, la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Mónica López, ha señalado que, según los datos con los que cuenta, hay admitidas a trámite unas 300.000 solicitudes, es decir, prácticamente un tercio de las solicitudes presentadas.

Al hilo de ello, ha apuntado que "hay un retraso" en la admisión a trámite de las solicitudes, pues no se está cumpliendo el plazo planteado inicialmente de quince días. Según ha dicho, guarda relación con la "desinformación" y el "desconocimiento" que se vieron en el inicio de los trámites, y también con las "dificultades" para conseguir cita y la "escasez" de recursos para hacer las gestiones.

Flexibilidad

Desde el convencimiento de que la cifra final rebasará los 900.000 avanzados por el ejecutivo español, ha recordado que hay personas que tienen dificultades para obtener la documentación exigida, de modo que ha reclamado flexibilidad en caso de que los retrasos burocráticos impidan a algunas personas completar su expediente dentro del plazo establecido.

En ese escenario, ha planteado la posibilidad de ampliar los plazos o adoptar medidas extraordinarias que permitan garantizar el acceso efectivo a la regularización.

Y es que, como ha indicado, los migrantes están viviendo este proceso "con mucha angustia". "Es verdad que, aunque llevan esperando mucho tiempo, en el momento en que se abre el proceso de regularización, también se genera una expectativa. Se dijo que en quince días todo el mundo iba a tener un permiso provisional, y no está siendo así", ha argumentado López.

El Consejo de Ministros aprobó el 14 de abril el Real Decreto para una regularización extraordinaria de migrantes de la que está previsto que se beneficien aproximadamente medio millón de extranjeros. El plazo de presentación de solicitudes comenzó el 16 de abril y finaliza el 30 de junio.