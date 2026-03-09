Retornados de Alemania a Ourense sufren retrasos en el cobro de sus pensiones

Varios emigrantes retornados de Alemania y residentes en la provincia de Ourense están teniendo dificultades para cobrar sus pensiones desde el pasado mes de enero debido a una incidencia administrativa relacionada con la actualización de sus cuentas bancarias.

Según se ha informado desde el PSdeG-PSOE de Ourense, las incidencias afectan principalmente a pensionistas que reciben prestaciones del sistema alemán y que tienen domiciliado el cobro en oficinas del Banco Santander que anteriormente pertenecían a entidades como Banco Pastor, Banesto o Banco Popular.

El problema se originó porque, al no haberse actualizado o haber caducado antes del 31 de diciembre la nueva cuenta bancaria vinculada al Santander, el organismo pagador alemán, Deutsche Post —equivalente a Correos en España—, se encontró con que el sistema de transferencias internacionales rechazaba los pagos al no reconocer las antiguas entidades bancarias.

La mayoría de los pensionistas afectados ya han recibido correspondencia de Deutsche Post con impresos en alemán y en español para presentarlos en su banco y confirmar la nueva vinculación con la entidad financiera. Sin embargo, en algunos casos la situación se ha complicado porque ciertos pensionistas ya no residen en el domicilio postal que figura en la Seguridad Social alemana, ya sea porque viven con familiares en otra ciudad o porque se encuentran en residencias de mayores, lo que ha retrasado la recepción de la documentación.

Desde la secretaría provincial de migraciones se está prestando asesoramiento a familiares y responsables de centros de mayores para ayudarles a completar los trámites necesarios y facilitar los formularios que pueden descargarse desde la página web de Deutsche Post.

“Estamos atendiendo varios casos de emigrantes retornados que llevan meses sin cobrar su pensión por una incidencia administrativa que puede resolverse si se tramita correctamente la actualización de la cuenta bancaria”, explica Teresa Barge Dapía.

Además, recuerda que el Gobierno alemán ha anunciado una subida oficial de las pensiones del 4,24 % a partir del próximo mes de junio, lo que supondrá que estas prestaciones habrán aumentado un 12,55 % desde el año 2024.

Para las personas que puedan encontrarse en situaciones similares, la secretaría provincial de migraciones ha puesto sus servicios a disposición de los pensionistas afectados y de sus familias para ofrecer asesoramiento y apoyo en la tramitación de la documentación necesaria.