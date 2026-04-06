“El Retorno 2026: El Reencuentro” revive la ruta migratoria canaria en un viaje de vuelta a las raíces

Encuentro entre el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; José Manuel Besteiro, presidente de la Federación de Sociedades Españolas de Argentina; y José Téllez, director general de Emigración del Gobierno de Canarias.

El crucero “El Retorno 2026: El Reencuentro” es una iniciativa de gran valor histórico, cultural y emocional que reúne cada dos años a cerca de 300 emigrantes y descendientes de españoles y canarios de primera y segunda generación. La travesía de 2026 ha permitido reconstruir, en sentido inverso, el recorrido que realizaron sus antepasados cuando partieron hacia Argentina en busca de nuevas oportunidades.

El itinerario del viaje incluyó escalas en distintos puertos de Brasil, África, Canarias, Marruecos, España y Francia, con final en Italia. Para los participantes, la experiencia ha supuesto no solo un desplazamiento geográfico, sino también un viaje emocional hacia su identidad y su historia familiar.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, recibió a José Manuel Besteiro, presidente de la Federación de Sociedades Españolas de Argentina, y a José Téllez, director general de Emigración del Gobierno de Canarias, para hacer balance del crucero “El Reencuentro”.

Durante el encuentro institucional, todos coincidieron en destacar el impacto positivo del proyecto y en su capacidad para reconectar a distintas generaciones con su lugar de origen y reforzar los vínculos culturales con el Archipiélago. Asimismo, se abordaron posibles líneas de continuidad y colaboración de cara a futuras ediciones.

Tras varias jornadas, la travesía del crucero concluyó con una velada cargada de "emociones y reconocimientos", según informó Fedespa en Instagram. La noche de gala sirvió para celebrar la unión, el talento y la alegría de los participantes, que compartieron momentos que quedarán como "recuerdo imborrable de esta experiencia".

Durante la ceremonia se premió a los campeones de los torneos de truco y juegos organizados a bordo, se coronó al Rey y la Reina del crucero y se rindió un homenaje especial a los viajeros de mayor edad, un hombre y una mujer de 90 años.

El programa también incluyó espectáculos artísticos que destacaron el esfuerzo y la creatividad de los pasajeros. Los participantes presentaron una coreografía grupal, trabajada durante toda la travesía, mientras que el Coro del Retorno, bajo la dirección de Marita Tuero, ofreció interpretaciones que emocionaron a todos.

El cierre de la noche lo pusieron Ernesto Ordóñez y Marita Tuero, quienes resaltaron la importancia de estos momentos compartidos. La jornada concluyó con el anuncio más esperado: la próxima edición del crucero, El Retorno 2028.