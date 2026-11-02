Nós, la revista que nació en la imprenta de la Región y que proyectó la cultura dentro y fuera de Galicia, cumple 106 años

La revista Nós cumple 106 años. La Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina ha recordado la efeméride, que conmemora el nacimiento de una publicación fundamental para la cultura gallega. El 30 de octubre de 1920 salía de los talleres de la imprenta de La Región, en Ourense, su primer número, con una declaración de intenciones que resumía el espíritu de la revista: «Pra ledicia de todos e pra enseño de moitos sai oxe Nós».

El proyecto había comenzado a tomar forma unos meses antes. En junio de 1920, Vicente Risco, Castelao, Ramón Cabanillas y Antón Losada Diéguez se reunieron en el café Méndez Núñez de Pontevedra con la intención de crear una revista monolingüe dedicada a la cultura gallega. Fue Castelao quien propuso el nombre de Nós, una cabecera que acabaría dando nombre a toda una época de la cultura de Galicia.

El primer número apareció en Ourense bajo la dirección de Vicente Risco, con Castelao al frente de la dirección artística y Arturo Noguerol como gerente. Otero Pedrayo y Florentino López Cuevillas formaron parte también de aquel núcleo inicial, mientras que Ánxel Casal desempeñaría un papel fundamental en la continuidad editorial del proyecto.

Su nacimiento en la imprenta de La Región

Los primeros quince números se imprimieron en los talleres de La Región, entre octubre de 1920 y julio de 1923. Aquel periodo dio paso a una etapa en Pontevedra, donde se editaron los números 16, 17 y 18. La dictadura de Primo de Rivera interrumpió la publicación, que no regresaría hasta el 25 de junio de 1925.

La recuperación fue posible gracias a la iniciativa de Ánxel Casal, que impulsó una nueva etapa en A Coruña y reunió a colaboradores de la primera época junto a integrantes del Seminario de Estudos Galegos. Más adelante, la revista trasladó su impresión a Santiago de Compostela, a partir del número 88.

A lo largo de su trayectoria, Nós fue mucho más que una revista literaria. Sus páginas acogieron trabajos sobre lengua, historia, arqueología, arte, etnografía, filosofía y pensamiento político, además de traducciones y textos que acercaban a Galicia las corrientes culturales europeas. Su apuesta por publicar íntegramente en gallego contribuyó a demostrar que la lengua podía ser vehículo de conocimiento, investigación y creación en todos los ámbitos.

La publicación alcanzó los 144 números y su trayectoria quedó truncada con la sublevación militar de 1936 y la represión franquista. El último número, correspondiente a julio-diciembre de 1935, había salido de la imprenta poco antes del golpe militar, pero no llegó a distribuirse. La imprenta de Ánxel Casal fue destruida por los sublevados y, según las referencias históricas, solo se conservaron dos ejemplares.

Más de un siglo después de aquel primer número impreso en Ourense, la revista Nós continúa siendo un referente para entender la historia cultural gallega y el esfuerzo de una generación que quiso situar su lengua y su identidad en diálogo con el mundo.