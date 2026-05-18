Rodríguez Miranda anima a la colectividad gallega del exterior a mantener viva la lengua gallega en el Día das Letras Galegas

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, felicitó a través de un vídeo el Día das Letras Galegas, animando a las comunidades emigrantes a mantener viva la lengua gallega.

Desde el Instituto Audiovisual de Vigo, Rodríguez Miranda recordó la figura de Begoña Caamaño, homenajeada este año en la celebración de las Letras Galegas, destacando su compromiso con la cultura, la lengua y la comunicación pública gallega.

En su intervención, el responsable de Emigración quiso enviar un mensaje cercano y directo a las familias gallegas repartidas por todo el mundo, apelando especialmente a la transmisión del idioma entre generaciones.“Hablad en gallego. A vuestros hijos, a vuestros nietos… siempre una palabra de cariño en gallego”, expresó Rodríguez Miranda, subrayando la importancia de conservar el idioma como vínculo emocional y cultural con la tierra de origen.