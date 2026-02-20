Romper barreras y cumplir sueños: Beatriz Carballo Regueira

Beatriz Carballo Regueira es un símbolo para la colectividad gallega en Argentina, pero especialmente para las mujeres que la integramos. Porque rompió barreras y cumplió sueños que, aunque personales, son colectivos.

Fue la primera delegada mujer (representando a Argentina y Chile) ante el Consello de Comunidades Galegas y por ello participó activamente en el debate del proyecto de la Ley de Galleguidad.

De las condiciones y requisitos de esa nueva ley dependía la existencia de muchas de las asociaciones de la colectividad en el exterior. Beatriz no rehuyó el debate, con argumentos e investigación pudo expresar los cambios que ese proyecto requería para contemplar la evolución histórica y generacional de los gallegos en el exterior.

Accedió a la presidencia de la asociación Hijos del Ayuntamiento de Zas, que la cobijara por años en múltiples roles, con o sin cargos, pero siempre con trabajo verdadero y vocacional.

Beatriz junto a su familia | La Región Internacional

Escucharla hoy, que ha decidido dejar el cargo pero no la tarea, pone de relieve su criterio de necesidad de recambio. “Hay que dejar el lugar a las nuevas generaciones y yo me enorgullezco de que nuestro actual presidente- se refiere a Rubén Busto- sea un joven con dedicación", afirma, “Por eso no hay que aferrarse a los lugares sino realizar el trabajo desde cualquier posición, dice. El ser humano, está, vaya paradoja, cada vez más deshumanizado, y el afecto, ese cariño que se entrega en las acciones y las relaciones, en los vínculos, da confianza y pone en valor al otro”.

Su historia es una más y a la vez única, como todas

Sus padres arribaron a Buenos Aires en 1951, procedentes de Taboada, Lugo. Gerardo Carballo Yebra había estado siete años bajo bandera. Nacido en 1919, la guerra y postguerra lo encontraron en las milicias. Celestina Regueira Fernández, vecina, con quien mantuvo un romance desde los la adolescencia, ya era su esposa y tenían un niño, Daniel, cuando las circunstancias los llevaron a decidir emigrar.

En Buenos Aires Celestina tenía familia. Tomaron coraje y embarcaron los tres en el “Formosa”, un navío que hizo, con ellos a bordo, su último viaje, que duró un mes.

Siete años después, en 1958, nació Beatriz, la primera argentina de la familia. Estaba llamada a ser pionera, a romper barreras, pero sin estruendo. “Recuerdo a mi padre como un hombre muy espiritual, más que religioso, que lo era, pero por sobre todo lo humanístico era lo que predominaba en él. Tanto que contaba que al estar de guardia en la frontera con Francia , deseaba no tener que impedir la huida de ningún prisionero, pues el sentía que no era capaz de matar a quien buscara su libertad", rememora.

La historia de los Carballo Regueira siguió el derrotero de tantos otros emigrantes de aquellos tiempos. Vivieron en un conventillo, como se llamaba a las viviendas compartidas por muchas familias, pero este quedaba en uno de los mejores barrios de la ciudad, en la Av. Santa Fé y Gallo. Su padre trabajó de operario, en una cervecería primero y luego en una fundición de plomo, en la cual, debido a las malas condiciones laborales se intoxicó y permaneció un año enfermo. Su madre tenía, fruto de la malnutrición, enfermedad en los huesos, especialmente en la columna, realizó labores domésticas y de costura, como podía. Los ahorros de la familia, que ansiaba conseguir su vivienda propia, fueron muchas veces mermados por los gastos médicos.

Sin embargo Beatriz afirma haber tenido una infancia y adolescencia felices. Risas y juegos en aquel conventillo que rememora con las voces de italianos, gallegos y argentinos del interior. Después de unos años, se mudaron a Las Cañitas, otro buen lugar de la Ciudad, esta vez la vivienda era de una tía. Y luego a Palermo, ya en casa de sus padres.

Beatriz Carballo durante la entrega de Medallas de Galicia | La Región Internacional

”Siempre me tocó vivir en la zona norte, muy requerida y de prestigio, aunque como te cuento, nuestra vida fue la de los emigrantes, del conventillo al alquiler y con mucho sacrificio se logró años después, una casa", recuerda.

El estudio era un objetivo ineludible en la casa de los Carballo. Beatriz cursó el Profesorado de Inglés en el Instituto San Agustín y se dedicó durante cuarenta años a la docencia, de la cual guarda el mejor de los recuerdos.

En el Centro Lucense, lugar obligado para la socialización de los emigrantes en los fines de semana conoció , cuando tenía apenas 15 años conoció a quien iba a ser su marido. Ángel Pereira la sacó a bailar, pese a que todos decían “esa rubia no baila” pero Beatriz decidió que ya estaba bien de rechazar convites y salió a la pista.

Rompe moldes y barreras, incluso aquella muletilla de: “las rubias no piensan” y esa rubia demostró que también pensaba pero que no hace falta mucho ruido para avanzar y cumplir sueños. Y realizó una verdadera trayectoria.

“Concurro al primer pleno, en Galicia, en el 2000. A partir de allí me llaman de la Unión de Asociaciones Gallegas y comienza mi vida en la colectividad. Fue una época de querer cambiar cosas que no estaban bien y debían ser cambiadas. Costó mucho, pero se pudo" asegura y "desde el pleno del 2003 todas mis ponencias fueron consideradas para cada Pleno y, lo más importante me fui haciendo conocida en la colectividad, entre mi gente en la que me reconozco.En el 2012 se realizaron las elecciones para delegado, acá en Argentina y 6 meses después me pidieron que tomara la delegación".

Y añade "Fui delegada electa por unanimidad en el segundo período. Es importante destacar que la lucha fue de todos. Yo sólo llevaba la voz del colectivo. Me sentí reconocida y apreciada por mis compañeros representantes de todo el mundo y correspondo sus sentimientos. La gente de la Xunta de Galicia apoyó mucho mi labor y no tengo para ellos más que palabras de agradecimiento. Me hicieron sentir muy valorada y es de justicia expresarlo”.

Beatriz Carballo con sus hijas | La Región Internacional

Evoca esos tiempos y aclara:“ No creas que fue sencillo, me dice, con un guiño, sabes que en estas cosas en que se mezcla lo político con lo institucional y las cuestiones de género, algunos dudaron de que fuese una mujer la enviada. Pero apostaron, al fin, por quien más había estudiado los temas a tratar”

Viajó a Santiago, conocieron Muras , lugar de nacimiento de Amarello de Castro, figura fundamental para la emigración . Después fue a visitar a su familia, era necesario profundizar en sus raíces.

“ Fue una experiencia inolvidable, allí entendí muchas cosas, encontré parecidos que no había visto en mis parientes de Buenos Aires, me conocí a mí misma, afirma. Fue un antes y un después. “

Beatriz es sin duda una pionera, primera mujer delegada, primera presidenta de la Asociación de Hijos de Zas. Rompió barreras y cumplió sueños. En la actualidad aceptó ser la Secretaria de su institución, para que el nuevo y joven presidente no sintiera que abandonaba el barco.

"Creo que lo más importante es el respeto, entre los iguales y sobre todo con aquellos que ocupan lugares menos relevantes. Eso transmito yo a quienes hoy están en funciones o con aspiración a ocupar cargos directivos. Lo fundamental es respetar a todos por igual, sin distinción de cargos o jerarquías que son meramente transitorias”.

Nació en Argentina, pero se siente emigrante, co- autora del libro "Yo, emigrante," sostiene que la Historia de la Emigración debe formar parte del plan de estudios de Galicia, por ese objetivo seguirá trabajando siempre. “Galicia no se entiende sin explicar ese proceso que la desangró durante muchos años, dando lugar a la Galicia Exterior que hoy nos contiene”, sostiene.

Y está segura de que lo logrará porque se reconoce combativa, pero el respeto es su lema y con ello y argumentos fundados se puede debatir y sostener convicciones.