Rueda apuesta por reforzar la cooperación entre Galicia y Ucrania tras reunirse con la embajadora ucraniana

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, manifestó este martes su compromiso de seguir manteniendo relaciones de cooperación entre Galicia y Ucrania durante la reunión mantenida con la embajadora de Ucrania en España, Yuliia Sokolovska.

Durante el encuentro, Rueda puso en valor la colaboración desarrollada por Galicia desde el inicio de la guerra y señaló que las actuaciones subvencionadas por la Xunta directamente en Ucrania ya superan los 230.000 euros.

El presidente gallego también abordó la evolución de las relaciones económicas entre ambas comunidades. En este sentido, destacó la recuperación progresiva de las exportaciones gallegas hacia Ucrania desde 2022, que alcanzaron el pasado año más de 70 millones de euros, con la participación de más de 100 empresas gallegas exportadoras.

La reunión sirvió además para analizar la presencia de la comunidad ucraniana en Galicia. Actualmente, de las cerca de 350.000 personas con nacionalidad ucraniana que residen en España, más de 4.000 viven en Galicia, una realidad que, según la Xunta, refuerza los vínculos sociales y humanos entre ambos territorios.

Rueda trasladó a Sokolovska la voluntad del Gobierno gallego de continuar impulsando iniciativas de apoyo y cooperación con Ucrania, así como de mantener abiertas nuevas vías de colaboración institucional y económica.