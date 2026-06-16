La nueva sede de la Xunta en Buenos Aires estará lista a finales de año tras una inversión de 1,2 millones de euros

La Xunta de Galicia contará con una nueva sede de su delegación en Buenos Aires, una actuación con la que el Gobierno gallego pretende reforzar la relación con la comunidad gallega en Argentina y proyectar las oportunidades económicas, culturales y turísticas de la Galicia actual.

El Consello de la Xunta analizó este lunes el informe sobre la adquisición del inmueble que albergará las nuevas instalaciones, que sustituirán a la actual oficina situada en Bartolomé Mitre. El edificio, ubicado en la avenida Belgrano 990, una de las principales arterias de la capital argentina, cuenta con 730 metros cuadrados distribuidos en tres alturas y fue adquirido por un importe de 1,4 millones de dólares, unos 1,2 millones de euros. Está previsto que las obras de acondicionamiento concluyan a finales de año.

La nueva sede nace con el objetivo de mejorar la atención a la colectividad gallega en Argentina, donde residen cerca de 200.000 personas nacidas en Galicia, la comunidad gallega en el exterior más numerosa.

Además de las funciones administrativas, el espacio contará con salas polivalentes para actividades culturales, encuentros institucionales, exposiciones y reuniones empresariales, convirtiéndose en un punto de encuentro para la diáspora y en un escaparate de la Galicia actual.

Entre las novedades destaca la creación de una oficina de retorno y atracción de talento, vinculada a la Estratexia Galicia Retorna, para acompañar a quienes quieran regresar a la comunidad. También incorporará una oficina del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) para apoyar a las empresas gallegas y reforzar la internacionalización.

La promoción turística será otro de los ejes de la nueva sede, con especial atención al Camino de Santiago y al Xacobeo 2027, dentro de la estrategia de proyección internacional de Galicia, considerada históricamente la “quinta provincia gallega” por el peso social y cultural de la comunidad gallega.

El proyecto se suma a las medidas de la Estratexia Galicia Retorna 2023-2026, dotada con 450 millones de euros y más de un centenar de iniciativas destinadas a facilitar el regreso y la integración laboral y social de gallegos del exterior. Según los datos del Ejecutivo autonómico, desde 2018 cerca de 50.000 gallegos han retornado a Galicia.