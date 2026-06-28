Rueda reivindica el vínculo de Galicia con la emigración y traslada su apoyo a Venezuela durante las Medallas Castelao

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, trasladó este domingo el apoyo de Galicia a Venezuela y a la comunidad gallega residente en el país durante la entrega de las Medallas Castelao 2026, un acto en el que reivindicó el papel de la emigración como parte esencial de la identidad gallega. “La Galicia de nuestros días no se entiende sin la emigración”, afirmó, destacando la contribución de generaciones de gallegos que desarrollaron su vida fuera de la comunidad.

La ceremonia, celebrada en la Igrexa de San Domingos de Bonaval coincidiendo con el aniversario del primer Estatuto de Autonomía de Galicia y del regreso a la tierra de los restos de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, estuvo marcada por el recuerdo a Venezuela, país afectado por un doble terremoto que ha provocado cientos de víctimas y mantiene abiertas las labores de rescate.

Rueda comenzó su intervención con un mensaje de solidaridad hacia el pueblo venezolano y hacia los gallegos residentes en el país. “Galicia entera vive con el corazón encogido” por esta tragedia, señaló, antes de enviar un “abrazo afectuoso” a quienes sufren las consecuencias del seísmo. El presidente gallego aseguró que la comunidad “está y estará” al lado de Venezuela para ayudar a superar esta situación.

El mandatario autonómico recordó que Galicia es fruto de la aportación de miles de personas “a lo largo de la historia, aquí y en el exterior”, y vinculó esa realidad con la trayectoria de la emigración gallega, especialmente presente en países como Venezuela, donde durante décadas se asentaron miles de familias procedentes de Galicia.

Premiados con las Medallas Castelao junto al presidente gallego | Xunta de Galicia

Reconocimiento al talento gallego

Las Medallas Castelao 2026 reconocieron este año las trayectorias del trompetista Esteban Batallán, la física Mar Capeáns, el atleta Adrián Ben, la emprendedora gastronómica María Barallobre y la directora de la Fundación Andrea, Charo Barca.

Rueda destacó que los galardonados representan una Galicia “generosa, que cultiva la excelencia y desborda talento”, y puso en valor sus diferentes ámbitos de trabajo, desde la ciencia y el deporte hasta la cultura, la gastronomía y la acción social.

Sobre la Fundación Andrea, el presidente gallego subrayó su labor durante dos décadas junto a familias con niños enfermos. De Esteban Batallán resaltó su ejemplo de esfuerzo y la importancia de la formación musical en Galicia. En el caso de Mar Capeáns, valoró que desde Galicia sea posible participar en algunos de los proyectos científicos más ambiciosos del mundo. También destacó la disciplina y constancia del atleta Adrián Ben y la trayectoria internacional de María Barallobre en el ámbito gastronómico.

Durante el acto, los premiados agradecieron unas distinciones que interpretaron como un reconocimiento colectivo. Charo Barca dedicó el galardón a las familias que afrontan cada día situaciones difíciles; Batallán reivindicó el talento musical gallego; Capeáns animó a los jóvenes a confiar en sus capacidades; Ben aseguró que llevará el nombre de Galicia con orgullo en cada competición; y Barallobre recordó sus orígenes humildes y su pasión por la cocina.

Las Medallas Castelao, creadas para distinguir a gallegos que han realizado aportaciones singulares, volvieron así a poner el foco en una comunidad marcada por su historia, su capacidad de proyección internacional y el vínculo permanente con quienes tuvieron que emigrar.