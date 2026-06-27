TERREMOTO
Teléfonos de ayuda ante la tragedia de Venezuela

Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Emigración: “A preocupación está na Guaira, onde hai varios galegos sen localizar”

ENTREVISTA

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, asegura que a maior preocupación concéntrase na Guaira, onde aínda hai galegos sen localizar, mentras os centros galegos en Venezuela convértense en puntos de acollida e recollida de axuda para os afectados polos sismos.

Antonio Rodríguez Miranda.
Antonio Rodríguez Miranda. | La Región

“A contorna de Caracas e a zona de La Guaira, por onde está o aeroporto de Maiquetía, son as máis afectadas, moito máis La Guaira que Caracas. Noutras zonas do país, aínda que parte do terremoto tivo o epicentro pola zona de Valencia, digamos que os efectos son moito menores, tanto na parte oriental como na occidental; a nosa xente remítenos que os efectos xa foron bastante inferiores”, di Antonio Rodríguez Miranda, o secretario xeral de Emigración, desde o seu despacho en Compostela, día e medio despois dos terremotos en Venezuela.

Pregunta. Que noticias ten da colonia galega?

Respuesta. En Caracas, os barrios de maior presenza galega, como pode ser A Candelaria, non foron dos máis afectados. Efectivamente temos referencias de numerosas familias, de persoas que as súas casas teñen gretas; e no caso das persoas que teñen comercios, tamén teñen danos. Malia iso, salvaron a vida, porque realmente foi un momento moi terrible e dramático. Hai algunhas partes de Caracas onde caeron edificios. Nós, de momento, non temos coñecemento, aínda que hai que ser moi cautelosos, de persoas de orixe galega falecidas. A Embaixada e o Consulado tampouco teñen constancia, pero aínda pasou pouco tempo.

P. Que saben de La Guaira?

R. Alí foi peor: colapso de edificios enteiros, esqueletos auténticos, columnas en pé, laxes e paredes derrubadas. A zona está agora mesmo case incomunicada. A xente non pode acceder porque o paso está restrinxido e só se entra con autorización. É onde temos numerosas persoas de orixe galega coas que as súas familias non conseguiron contactar.

P. Como se está actuar diante da emerxencia?

R. Iremos sabendo ao longo dos días o que hai. As intervencións nesa parte son menos áxiles porque non dispoñen de moitos medios para buscar persoas entre os cascallos. Iso xera unha importante angustia nas familias. A axuda internacional parece que está empezando a chegar, o que permitirá acelerar os labores de rescate, xa que o país non ten capacidade para afrontalos en solitario.

P. Desde a Secretaría Xeral, como se están preparando para axudar?

R. A capacidade de actuación da Xunta é limitada e canalízase a través da Embaixada e do Consulado de España. Contactouse de inmediato cos centros galegos en Venezuela, onde está asociada o 90 % da comunidade e que se converteron en centros de acollida e recollida de doazóns. Trasladáronse ao Consulado os datos das persoas desaparecidas e instouse á cidadanía a utilizar os teléfonos de emerxencia consular. Ademais, existe unha liña de axudas económicas de emerxencia, ampliable segundo as necesidades. A principal preocupación céntrase en La Guaira, a zona máis devastada, onde aínda hai galegos sen localizar.

P. Que noticias lles chegan dos centros galegos?

R. A Federación de Centros Españois en Venezuela, presidida por un galego, reuniu o xoves a todos os centros para reconvertilos en puntos de acollida e acopio de doazóns, en coordinación co Consulado. Tamén acollerán familias que non queren regresar ás súas casas por medo ás réplicas. En Galicia, a Federación de Venezolanos e distintas asociacións de retornados tamén están dispostas a recoller material e xestionar o seu envío a Venezuela para colaborar coa poboación afectada.

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