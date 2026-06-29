Rueda se reúne los centros gallegos de Venezuela para conocer la situación tras los terremotos y trasladarles el apoyo de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantuvo el pasado domingo un encuentro telemático con representantes de los centros gallegos en Venezuela para conocer de primera mano la situación que atraviesa el país tras los terremotos registrados esta semana y trasladarles la solidaridad del pueblo gallego. Durante la reunión, el mandatario autonómico agradeció también el trabajo que están desarrollando estas entidades en la atención a las personas afectadas.

Rueda aseguró que Galicia mantiene activados todos los mecanismos a su alcance para colaborar con Venezuela y recordó los fuertes vínculos que unen a ambos territorios. En la actualidad, más de 30.300 gallegos residen en Venezuela, mientras que alrededor de 27.600 personas de nacionalidad venezolana viven en Galicia, una relación que, según destacó, refuerza el compromiso de la comunidad autónoma con el país sudamericano en un momento de especial dificultad.

El presidente gallego trasladó a los representantes de la colectividad que la Xunta está preparada para ampliar sus actuaciones en función de las necesidades que vayan surgiendo. Entre las medidas adoptadas figura la coordinación del desplazamiento de equipos especializados en búsqueda y rescate, así como distintas iniciativas de cooperación canalizadas a través de organizaciones no gubernamentales.

Durante la reunión se hizo especial hincapié en la situación de La Guaira, la zona más afectada por los seísmos, y se apeló a la prudencia ante las dificultades que todavía atraviesa el país, con labores de rescate y asistencia que continúan en marcha.

Rueda y Miranda durnte el encuentro con los centros gallegos | Mónica Arcay Carro

Los centros gallegos, puntos de apoyo para la emergencia

La Xunta destacó el papel fundamental que están desempeñando los centros gallegos en Venezuela desde las primeras horas posteriores a la tragedia. Estas entidades, junto con otras organizaciones de la colectividad española, se han convertido en espacios de recogida de materiales necesarios para las labores de emergencia, puntos de canalización de ayuda y lugares de apoyo para las familias que necesitan asistencia.

El Gobierno gallego mantiene contacto permanente con los centros de la colectividad desde el inicio de la crisis y ha activado también la Red de asistencia permanente y atención social que funciona en estas entidades, que se han convertido en un elemento clave para acompañar a la población afectada.

Además, la Xunta recordó que mantiene vigentes las ayudas de emergencia destinadas a emigrantes gallegos y descendientes, unas líneas que se convocan anualmente y que pueden ampliarse si fuera necesario para atender situaciones derivadas de catástrofes naturales u otras circunstancias excepcionales.

En el encuentro participaron también el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; y el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda.

Por parte de la colectividad gallega estuvieron presentes representantes de la Irmandade Galega de Venezuela, la Irmandade Galega de Valencia, los centros gallegos de Maracaibo y Puerto La Cruz, la Asociación Fillos de Galicia de los estados de Aragua y Lara, así como la Federación de Centros Españoles de Venezuela.