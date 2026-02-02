Santa Cruz de La Palma se prepara para la Fiesta de los Indianos 2026

Santa Cruz de La Palma avanza en los preparativos para la celebración del Carnaval y la Fiesta de los Indianos 2026, uno de los eventos más emblemáticos y multitudinarios de la capital palmera. El Ayuntamiento celebró este lunes, 12 de enero, una reunión de la Junta Local de Seguridad para coordinar, de forma general, el dispositivo de seguridad y emergencias que acompañará a los principales actos del carnaval, especialmente el Día de la Peluca, Los Indianitos y Los Indianos, jornada central de las fiestas.

Más allá de la organización logística, la Fiesta de los Indianos representa uno de los símbolos culturales más reconocibles de Santa Cruz de La Palma. Se celebra cada lunes de Carnaval y rinde homenaje a los palmeros que emigraron a América, principalmente a Cuba, en busca de un futuro mejor y que regresaron a la isla con nuevas costumbres, músicas y tradiciones.

La Negra Tomasa una de las figuras más representativas | Europa Press

Durante esta jornada, miles de personas, vestidas de blanco o tonos crema y con trajes de época, recrean la llegada de aquellos emigrantes conocidos como “indianos”. Sombreros, sombrillas, abanicos y trajes elegantes forman parte de una puesta en escena que transforma las calles de la capital en un espacio festivo de marcado acento caribeño, acompañado por habaneras, guajiras y música cubana.

Uno de los elementos más característicos de la fiesta es la popular batalla de polvos de talco, una tradición lúdica que cubre la ciudad de blanco y que fue institucionalizada por el Ayuntamiento en 1981, aunque sus orígenes se sitúan décadas atrás. El Carnaval de los Indianos, tal y como se conoce en la actualidad, comenzó a tomar forma en la década de 1960, convirtiéndose con el paso del tiempo en una celebración única en España.

Fiesta de la Palma | Europa Press

La figura de la Negra Tomasa, personaje central de la jornada, marca el momento culminante de la fiesta con su llegada al puerto y su recorrido por las calles de la ciudad, congregando a miles de personas en un ambiente de música, baile y convivencia.

Con esta celebración, Santa Cruz de La Palma mantiene viva una tradición que refleja su historia migratoria, su vínculo con Cuba y su identidad cultural, consolidando a Los Indianos como uno de los actos más esperados del carnaval palmero.