El secretario xeral da Emigración reconoce el trabajo del Recreio dos Anciãos como "esencial para garantizar el cuidado a la colectividad"

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, destacó en Río de Janeiro que “el trabajo del Recreio dos Anciãos es esencial para garantizar cuidado y acompañamiento a la colectividad”, durante su visita a la Associação Recreio dos Anciãos para Asilo da Velhice Desamparada, entidad histórica fundada en 1940 por emigrantes gallegos.

El responsable autonómico se desplazó al centro para conocer de primera mano la labor socioasistencial que desarrolla esta institución en favor de las personas mayores, muchas de ellas de origen gallego, que encuentran en este espacio atención integral y apoyo en situaciones de vulnerabilidad. Miranda puso en valor el carácter solidario de una entidad que, más de ocho décadas después de su creación, continúa siendo un referente de la diáspora gallega en Brasil.

Miranda abrazando a una de la gallegas residentes en el centro | Galicia Aberta

Durante la visita, el secretario xeral subrayó que la protección y el cuidado de las personas mayores en el exterior constituyen una prioridad para la Xunta de Galicia. En este sentido, reafirmó la voluntad del Gobierno gallego de mantener una colaboración estable con centros como el Recreio dos Anciãos, que permiten garantizar una atención digna a quienes, por razones de edad, dependencia o situación sociofamiliar, necesitan apoyo especializado.

La entidad ofrece no solo cuidados básicos, sino también acompañamiento emocional y social a las personas residentes, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y bienestar. La visita se enmarca en la agenda institucional que Miranda desarrolla en Brasil, orientada a reforzar la red de apoyo social a la colectividad gallega y consolidar el compromiso de la Xunta con el bienestar de las gallegas y gallegos que residen en el exterior.