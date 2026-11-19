Seis nuevos embajadores, entre ellos el de Alemania, presentan sus cartas credenciales a Felipe VI
CEREMONIA PROTOCOLARIA
La ceremonia, que tiene su origen en el siglo XVIII, constituye uno de los actos tradicionales de la diplomacia española y permite a los nuevos embajadores incorporarse oficialmente a las actividades institucionales presididas por el monarca
Seis nuevos embajadores acreditados en España han presentado este miércoles sus cartas credenciales ante el rey Felipe VI en una ceremonia celebrada en el Palacio Real de Madrid. Entre los diplomáticos figura el nuevo representante de Alemania, Heiko Christoph Thoms.
El primero en cumplir con este trámite protocolario ha sido el embajador de Malta, Simon Pullicino, seguido de la representante de Honduras, Ana Paola Hall, y del embajador de Austria, Peter Huber.
Posteriormente, han presentado sus credenciales los nuevos representantes de Estonia, Lembit Uibo; Alemania, Heiko Christoph Thoms, e Irak, Alí Shimran Hachem Albaay.
Una vez entregados los documentos que acreditan oficialmente su condición de embajadores y presentadas las delegaciones que les acompañaban, Felipe VI ha mantenido un breve encuentro bilateral con cada uno de ellos.
La ceremonia, que tiene su origen en el siglo XVIII, constituye uno de los actos tradicionales de la diplomacia española y permite a los nuevos embajadores incorporarse oficialmente a las actividades institucionales presididas por el monarca.
En el encuentro, el Rey ha estado acompañado por primera vez por el nuevo subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sergio Cuesta.
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