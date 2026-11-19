El Rey Felipe VI recibiendo las cartas credenciales del embajador de España en Alemania

Seis nuevos embajadores acreditados en España han presentado este miércoles sus cartas credenciales ante el rey Felipe VI en una ceremonia celebrada en el Palacio Real de Madrid. Entre los diplomáticos figura el nuevo representante de Alemania, Heiko Christoph Thoms.

El primero en cumplir con este trámite protocolario ha sido el embajador de Malta, Simon Pullicino, seguido de la representante de Honduras, Ana Paola Hall, y del embajador de Austria, Peter Huber.

Posteriormente, han presentado sus credenciales los nuevos representantes de Estonia, Lembit Uibo; Alemania, Heiko Christoph Thoms, e Irak, Alí Shimran Hachem Albaay.

El Rey recibe las Cartas Credenciales del embajador de la República de Irak, Ali Shimran Hachem Albaay | FB(S.M.El Rey Felipe VI)

Una vez entregados los documentos que acreditan oficialmente su condición de embajadores y presentadas las delegaciones que les acompañaban, Felipe VI ha mantenido un breve encuentro bilateral con cada uno de ellos.

La ceremonia, que tiene su origen en el siglo XVIII, constituye uno de los actos tradicionales de la diplomacia española y permite a los nuevos embajadores incorporarse oficialmente a las actividades institucionales presididas por el monarca.

En el encuentro, el Rey ha estado acompañado por primera vez por el nuevo subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sergio Cuesta.