Sodercan y la Cámara de Comercio de Cantabria lanzan un programa de asesoramiento internacional para empresas

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN, dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, junto con la Cámara de Comercio de Cantabria, ha lanzado una nueva edición del programa Entrevistas Individuales con Expertos en Mercados Internacionales, que se celebrará en formato virtual durante el mes de mayo. La iniciativa, de carácter gratuito, está dirigida a empresas cántabras interesadas en iniciar o consolidar su proceso de internacionalización, ofreciéndoles acceso directo a consultoras especializadas en distintos mercados internacionales con alto potencial de negocio.

Durante las reuniones, las empresas podrán resolver dudas específicas sobre cada mercado, identificar barreras de entrada, conocer oportunidades de negocio y recibir orientación práctica para abordar con éxito destinos internacionales. Las entrevistas se desarrollarán en dos bloques: los días 6 y 7 de mayo se centrarán en mercados emergentes y en expansión, como Norte de África (Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto), Latinoamérica (Colombia, Brasil y México), Emiratos Árabes Unidos y Asia Central (“Repúblicas Stan”: Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán).

El segundo bloque, los días 20 y 21 de mayo, estará orientado a mercados europeos y africanos con oportunidades específicas y menor nivel de saturación competitiva, incluyendo los Balcanes (Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia y Grecia), África Occidental (Senegal, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria), así como Italia e Irlanda.

Antes de las entrevistas, las consultoras realizarán un análisis previo de cada empresa inscrita, evaluando su sector, capacidad exportadora y encaje en el mercado seleccionado. Solo tras este estudio se confirmará la celebración de la reunión individual. Este programa forma parte del I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, que tiene como objetivo aumentar la base exportadora regional y fortalecer la competitividad de las empresas mediante apoyo personalizado en las primeras fases de su proceso de internacionalización.

Las empresas interesadas en participar en las entrevistas con expertos podrán formalizar su inscripción hasta el 27 de marzo a través de los formularios habilitados para cada bloque, y para más información pueden contactar con el Área Internacional de Sordecan en internacional@sodercan.es.