Ya se pueden solicitar las ayudas para la remodelación y equipamiento de las Casas de Cantabria en el exterior

El Gobierno de Cantabria ha abierto la convocatoria de subvenciones destinadas a las Casas de Cantabria para financiar la adquisición, construcción, rehabilitación y remodelación de sus centros sociales, así como la compra de mobiliario y equipos necesarios para su funcionamiento. La orden, publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), cuenta con un presupuesto de 110.000 euros.

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, destacó que estas ayudas son fundamentales para consolidar la red de casas y garantizar que las entidades cuenten con instalaciones adecuadas y recursos suficientes para atender a los cántabros en el exterior. Urrutia recordó que en los últimos dos años se ha incrementado la cuantía de estas subvenciones, alcanzando los 466.800 euros el pasado año, lo que supone un aumento del 23 % respecto a 2023. Además, resaltó otras ayudas complementarias, como el convenio con la Federación Cántabra de Agrupaciones de Folclore, cuyo presupuesto se eleva a 70.000 euros para la difusión del folclore cántabro.

La convocatoria establece tres líneas de ayudas. La primera se centra en la reforma, rehabilitación y remodelación de instalaciones, financiando obras destinadas a ampliar, modernizar o adecuar los centros. La segunda línea se orienta a dotaciones y equipos, incluyendo la adquisición de mobiliario, electrodomésticos, equipos tecnológicos, audiovisuales y de telecomunicaciones, así como instrumentos musicales, trajes tradicionales, material para ludotecas y bibliotecas y equipamiento para juegos tradicionales cántabros. La tercera línea está destinada a la amortización de préstamos, cubriendo anualidades de capital e intereses correspondientes a préstamos destinados a la adquisición, construcción o rehabilitación de sedes.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC.