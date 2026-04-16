La sostenibilidad como motor estratégico de competitividad centró el encuentro de ejecutivas españolas en Londres

El Club de Ejecutivas Españolas en el Exterior celebró recientemente un encuentro en la sede europea de Bloomberg en Londres centrado en el papel de la sostenibilidad como motor de ventaja competitiva para las empresas.

Durante la jornada, las participantes coincidieron en señalar un cambio de paradigma: la sostenibilidad ha dejado de ser un elemento periférico para convertirse en un eje central en la toma de decisiones empresariales, con impacto directo en la competitividad, la resiliencia y la creación de valor a largo plazo.

En el primer bloque del encuentro se abordó la creciente relevancia de los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) como dimensión estratégica y financiera. Más allá del cumplimiento normativo, se destacó que la sostenibilidad actúa ya como palanca de crecimiento, innovación y gestión de riesgos. En este sentido, se advirtió de que las organizaciones que no integren estos criterios en su actividad corren el riesgo de perder oportunidades y de no anticipar los desafíos del entorno.

Asimismo, se puso de relieve que la sostenibilidad responde a una tendencia estructural de largo recorrido. A pesar de las posibles tensiones derivadas del contexto geopolítico o regulatorio, la dirección es clara: el foco está pasando de la definición de objetivos a su ejecución, con una creciente exigencia por parte de los distintos grupos de interés de resultados concretos y medibles.

El segundo bloque del encuentro se centró en el papel de los profesionales en este nuevo escenario. Las participantes destacaron que, a medida que la sostenibilidad se integra en todas las áreas de la empresa, se hace necesario combinar conocimientos técnicos con habilidades de liderazgo e influencia.

En este contexto, se señaló la importancia de saber trasladar la estrategia a la acción, comunicar eficazmente y gestionar la complejidad en organizaciones cada vez más globales. Capacidades como la resiliencia, la adaptabilidad y la gestión de la incertidumbre fueron señaladas como elementos diferenciales en el desarrollo profesional.

El encuentro concluyó con un reconocimiento al papel de las participantes y ponentes, que compartieron su visión sobre el presente y el futuro de la sostenibilidad en el ámbito empresarial, consolidándola como un factor clave para afrontar los retos económicos y sociales de los próximos años. celebró recientemente un encuentro en la sede europea de Bloomberg en Londres centrado en el papel de la sostenibilidad como motor de ventaja competitiva para las empresas.

Durante la jornada, las participantes coincidieron en señalar un cambio de paradigma: la sostenibilidad ha dejado de ser un elemento periférico para convertirse en un eje central en la toma de decisiones empresariales, con impacto directo en la competitividad, la resiliencia y la creación de valor a largo plazo.