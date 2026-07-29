El Supremo decidirá en septiembre si fija cautelares a la Ley de nietos

El Tribunal Supremo celebrará el próximo 7 de septiembre una vista oral y pública para analizar las medidas cautelares solicitadas por la organización Iustitia Europa, que pidió suspender las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes vinculadas a la denominada Ley de nietos a la vista de sus "efectos electorales".

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal cita ese día a las partes personadas en el procedimiento, además de Iustitia Europa y a la Junta Electoral Central.

La decisión llega tras el recurso interpuesto por Iustitia Europa contra una resolución de la Junta Electoral Central, que rechazó la suspensión cautelar del procedimiento de elaboración del censo de ausentes, aunque acordó solicitar a la oficina del censo electoral una instrucción sobre aplicación de la ley que concede la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados.

En esa resolución, dejó claro además que la inscripción en cada municipio de los beneficiarios de la normativa, enmarcada en una disposición de la Ley de Memoria Democrática, deberá estar "suficientemente motivada si no se corresponde con su último domicilio en España".

El organismo arbitral argumentó que la Constitución también garantiza el derecho a voto de los electores que residen en el extranjero, incidiendo en que la administración electoral "no puede sustituir el criterio del legislador", que fijó por ley "las condiciones y el procedimiento" para el ejercicio de este derecho por parte de personas emigradas.

Por su parte, el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha explicado que pretenden "garantizar la transparencia electoral y someter a control los efectos censales derivados" de la ley de nietos "antes de que se puedan producir consecuencias irreversibles" en un proceso electoral.