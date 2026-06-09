Susana Carbia reelegida presidenta del Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires

En las instalaciones del Consulado General de España en Buenos Aires quedó formalmente constituido el nuevo Consejo de Residentes Españoles (CRE) de la demarcación consular, tras las elecciones celebradas el pasado 10 de mayo.

Durante el acto de constitución asumieron sus cargos los 15 consejeros electos y se procedió a la elección de las autoridades del organismo. Susana Carbia fue reelegida presidenta del CRE, mientras que Martín Miméndez continuará desempeñándo el cargo de secretario.

La reunión estuvo presidida por el Cónsul General de España en Buenos Aires, José María Ridao, acompañado por la Cónsul Adjunta, Natividad Peña Bonilla.

Tras su reelección, Carbia agradeció la confianza depositada en su gestión e hizo un llamamiento a trabajar de manera conjunta en beneficio de la ciudadanía española residente en la demarcación consular. Asimismo, destacó la importancia de desarrollar la tarea con “seriedad, cercanía y compromiso”.

La presidenta también puso en valor la pluralidad que caracteriza al nuevo Consejo, integrado por representantes de distintos puntos de la jurisdicción consular, lo que permitirá reflejar una amplia diversidad de voces y necesidades de la colectividad española en Argentina.

Otro de los aspectos resaltados fue el crecimiento de la participación electoral. Según informó el CRE, la concurrencia a las urnas registró un aumento del 43,95 % en comparación con las elecciones celebradas en 2021, un dato que fue interpretado como una muestra del creciente interés de la ciudadanía por involucrarse en los asuntos de representación comunitaria.

Carbia aprovechó además la ocasión para agradecer el trabajo realizado por el Consulado General y el apoyo brindado al Consejo de Residentes Españoles.

Resultados electorales

El nuevo CRE quedó conformado a partir de los resultados obtenidos por las tres listas que participaron en los comicios del 10 de mayo:

Españoles Unidos: 874 votos (49,60 %) y 8 consejeros.

Ciudadanía Primero: 478 votos (27,13 %) y 4 consejeros.

Derechos sin Fronteras: 403 votos (22,87 %) y 3 consejeros.

Con esta composición, el Consejo inicia un nuevo período de trabajo orientado a la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos españoles residentes en la demarcación consular de Buenos Aires.