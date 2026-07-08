Ruth Andérez:"Seguiré trabajando con mucha ilusión y empeño por todos los castellanos y leoneses en el exterior"

Ruth Andérez ha tomado posesión como directora de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, en un acto institucional presidido por la vicepresidenta segunda del Gobierno autonómico, Isabel Blanco, y con la participación del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.

La ceremonia, celebrada el pasado 3 de julio, sirvió también para formalizar la incorporación de otros altos cargos de la Vicepresidencia y de la Consejería de la Presidencia.

Con este nombramiento, Andérez continuará al frente de un área que ya conoce y en la que seguirá desempeñando funciones vinculadas a las relaciones institucionales y la acción exterior de la comunidad autónoma y la emigración castellanoleonesa. La Dirección General forma parte de la estructura de la Consejería de la Presidencia, departamento que también tiene atribuidas las competencias relacionadas con el juego en Castilla y León.

Toma de posesión de Ruth Andérez y otros cargos de la Junta | Junta de Castilla y León

Durante su intervención, el consejero Luis Miguel González Gago puso en valor la trayectoria de la nueva directora y aseguró que asume esta nueva etapa "con ilusión renovada". Asimismo, subrayó el significado institucional del acto, que, según señaló, va más allá de un trámite administrativo."No se trata únicamente de un acto formal de juramento o promesa, sino de la renovación de esos votos con la ciudadanía castellana y leonesa, con el servicio público a todos los castellanos y leoneses", afirmó González Gago.

Tras su toma de posesión Andérez declaraba en sus redes sociales ante las felicitaciones de la colectivad que "seguiré trabajando con mucha ilusión y empeño por todos los castellanos y leoneses en el exterior".

La toma de posesión confirma la continuidad de Ruth Andérez dentro del equipo de la Consejería de la Presidencia, reforzando la estructura del Ejecutivo autonómico en el inicio de esta nueva etapa de gobierno.