José Miguel de Elías Hernández asume Acción Exterior y la atención a los castellanos y leoneses en el exterior

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) ha publicado este jueves el decreto del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por el que se reorganiza la estructura del Gobierno autonómico y se crean y regulan diez viceconsejerías en el Ejecutivo de coalición PP-Vox.

La nueva estructura refuerza la Consejería de la Presidencia con la creación de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, que asume un amplio abanico de competencias, entre ellas la acción exterior y la política de atención a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior.

Esta viceconsejería coordinará, además, las relaciones con la Administración del Estado y otras comunidades autónomas, los vínculos con las Cortes regionales, la administración local, la cooperación económica local, el juego y apuestas, así como materias vinculadas a memoria democrática y cooperación institucional.

El decreto se enmarca en una reorganización general del Ejecutivo autonómico que, según fuentes de la Junta, busca mejorar la coordinación administrativa y reforzar la eficacia en la gestión de las distintas áreas de gobierno.

Al frente de esta nueva Viceconsejería estará José Miguel de Elías Hernández, que asume así la responsabilidad de Acción Exterior y de la atención a los castellanos y leoneses en el exterior dentro de la estructura del Gobierno autonómico.

De Elías, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, ya ejercía como viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración Local desde 2019. A lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado una amplia experiencia en el ámbito de la investigación social y de mercado en la empresa Sigma Dos, donde ocupó distintos cargos directivos durante más de tres décadas.

Especialista en opinión pública, ha colaborado con medios de comunicación nacionales y autonómicos, ha participado como analista político en campañas electorales y ha ejercido como conferenciante y formador en estadística, análisis de datos e investigación social.