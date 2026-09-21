Transparencia ordena a Exteriores informar sobre las personas nacionalizadas por las leyes de memoria de 2007 y 2022

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado al Ministerio de Asuntos Exteriores que facilite información sobre el número de personas que han obtenido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que incluye la "ley de nietos".

El órgano encargado de velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia ha estimado así la reclamación presentada por un ciudadano que solicitó al departamento dirigido por José Manuel Albares información estadística sobre estos procesos de nacionalización dirigidos principalmente a descendientes de españoles y personas vinculadas al exilio.

En concreto, el solicitante pidió en octubre de 2025 información desglosada por países sobre el número total de solicitudes recibidas, las que habían sido resueltas favorablemente, las denegadas y las que permanecían pendientes de resolución.

Ante la falta de respuesta de Exteriores, el ciudadano presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia en mayo de 2026. El organismo se dirigió entonces al Ministerio para solicitarle alegaciones, pero tampoco obtuvo respuesta.En su resolución, el Consejo reprocha al Ministerio que no contestara al ciudadano "sin que conste causa o razón que lo justifique" y que tampoco atendiera el requerimiento de alegaciones realizado por el propio organismo.

El Consejo considera que esta falta de respuesta "dificulta considerablemente el cumplimiento" de su función, al impedirle disponer de "todos los elementos de juicio" necesarios para valorar las circunstancias del caso y determinar si procedía conceder el acceso a la información solicitada.

Asimismo, la resolución pone el acento en la falta de respuesta de la Administración no puede impedir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. "Esta falta de respuesta a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones de este Consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional", señala el organismo.

Tras constatar que la información solicitada tiene carácter público y que Exteriores no respondió a la petición ni justificó la existencia de alguna de las causas de inadmisión previstas en la legislación, el Consejo de Transparencia ha estimado la reclamación. Por ello, insta al Ministerio de Asuntos Exteriores a facilitar al solicitante los datos requeridos sobre las nacionalizaciones tramitadas al amparo de las leyes de memoria de 2007 y 2022.

Las nacionalizaciones previstas en las leyes de memoria

La Ley de Memoria Histórica de 2007 permitió acceder a la nacionalidad española a descendientes cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español, así como a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

Por su parte, la Ley de Memoria Democrática, vigente desde 2022, amplió los supuestos. Entre ellos contempla a quienes nacieron fuera de España y son hijos, nietos o nietas de españoles de origen que perdieron la nacionalidad por distintas razones, y también como consecuencia del exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencia o relacionados con la orientación e identidad sexual.

La normativa también contempla otros supuestos, entre ellos el de los hijos e hijas nacidos fuera de España de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con un extranjero, antes de la entrada en vigor de la Constitución, así como el de los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la ley de 2007.