El personal laboral en el exterior exige más medios para las revisiones del censo vinculadas a la ley de nietos

El personal laboral del Servicio Exterior ha reclamado al gobierno de España más recursos para afrontar las nuevas tareas derivadas de la decisión del Tribunal Supremo sobre la denominada ley de nietos, que implican la verificación de la vinculación con el exilio de las personas que han accedido a la nacionalidad española a través de esa normativa.

En este contexto, este personal advierte de que las oficinas consulares deberán asumir a mayores esas nuevas tareas de comprobación, certificación y reclamaciones adicionales, cuando sus plantillas ya trabajan bajo "una presión laboral sin precedentes".

"Cada nueva comprobación, certificación, revisión censal, inscripción registral, consulta o reclamación genera trabajo efectivo", señala el comité, contrario a que se añada "sin más" esa carga de trabajo a un personal saturado. Es por ello que reclama que las nuevas atribuciones vayan acompañadas de más recursos humanos y medios organizativos suficientes.

En paralelo, al hilo de la polémica desatada por la decisión del Supremo de suspender el derecho al voto de los nuevos nacionalizados, el personal de embajadas y consulados españoles ha apelado a que la controversia generada no se transforme en "una deslegitimación general de la ciudadanía española en el exterior".