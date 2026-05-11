Unión por São Paulo lidera los resultados provisionales de las elecciones del CRE São Paulo 2026

Las elecciones para el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de São Paulo ya cuentan con resultados provisionales, que otorgan ventaja a la candidatura “Unión por São Paulo” en la disputa por las 15 plazas del consejo.

En el centro de votación de São Paulo, ubicado en el Consulado General, se registraron 84 votos. La candidatura “Unión por São Paulo” obtuvo 64 votos, mientras que el “Centro Español do Paraná” consiguió 19. Además, se registró un voto en blanco.

En Curitiba, en el Centro Español do Paraná, se contabilizaron 140 votos. De ellos, cuatro fueron anulados. El “Centro Español do Paraná” dominó ampliamente la votación local con 136 votos, mientras que “Unión por São Paulo” no obtuvo votos en este centro.

Por su parte, en Santos, en el Centro Español y Repatriación de Santos, se registraron 252 votos. “Unión por São Paulo” logró una amplia mayoría con 248 votos, mientras que el “Centro Español do Paraná” obtuvo dos votos. También hubo dos votos anulados.

Según la estimación preliminar del reparto de escaños en el CRE São Paulo, “Unión por São Paulo” obtendría entre 9 y 10 consejeros, mientras que el “Centro Español do Paraná” conseguiría entre 5 y 6 representantes.

Los resultados siguen siendo provisionales y están pendientes de confirmación oficial.