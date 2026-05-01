La ciudad brasileña de Bagé acogió un foro empresarial que abre nuevas vías de negocio e inversión con España

La ciudad brasileña de Bagé acogió el pasado 29 de abril un foro empresarial centrado en las relaciones económicas entre Brasil y España, en las oportunidades de inversión, la cooperación institucional y la internacionalización de las empresas. El encuentro, celebrado en la sede de la Asociación Comercial e Industrial de Bagé (ACIBa), reunió a representantes del ámbito empresarial, académico y diplomático en torno al foro “Negocios con España: un horizonte de oportunidades”.

La jornada fue inaugurada por el cónsul general de España en Porto Alegre, Tomás Miquel Riba Núñez, quien ofreció una visión general del entorno económico español, de sus ventajas como puerta de entrada al mercado europeo, así como los incentivos que ofrecen distintas comunidades autónomas para atraer inversión extranjera. Durante su intervención, también recordó los vínculos que exiten entre España y Bagé, al haber sido punto de llegada de emigrantes españoles siglos atrás.

El presidente del Foro Hispano Brasileño junto al cónsul general de España en Porto Alegre | La Región Internacional

La visita del cónsul general de España en Porto Alegre a la Sociedad Española de Bagé puso en valor el carácter histórico de esta entidad, considerada la primera institución española fundada en Brasil. Su origen se remonta a 1868, y fue creada por emigrantes españoles llegados al sur del país a través del Río de la Plata.

Fachada principal de la entidad | La Región Internacional

En cuanto al evento, organizado por el Foro Empresarial Hispano-Brasileño en colaboración con la Sociedad Española de Bagé, incluyó varias ponencias dirigidas a empresarios interesados en llevar sus negocios a España. Entre ellas destacó la del presidente de AEGASP, el abogado Felipe Pousada Prado, quien se refirió a los aspectos legales y administrativos necesarios para la creación de empresas en territorio español.

Felipe Pousada durante su ponencia sobre las oportunidades que ofrece Ourense | La Región Internacional

Asimismo, se presentaron oportunidades concretas de inversión en territorios como el País Vasco, Cataluña, Andalucía y la provincia de Ourense, poniendo de relieve la diversidad del ecosistema económico español y sus posibilidades de colaboración con empresas brasileñas.

El foro sirvió también como espacio de encuentro y networking, facilitando el contacto entre empresarios, representantes institucionales y entidades colaboradoras, lo que permitirá sentar las bases para futuras alianzas comerciales y proyectos conjuntos.

Durante el foro hubo espacio para el networking | Felipe Pousada Prado

La agenda continuó por la tarde en la Universidade da Região da Campanha (Urcamp), donde la delegación fue recibida por el rector, Guilherme Cassão Marques Bragança. Durante el encuentro se exploraron vías de cooperación académica e institucional, con el objetivo de avanzar en la internacionalización de la universidad y generar nuevas oportunidades para estudiantes y comunidad educativa.

Recepción en la Universidad | Urcamp

La jornada concluyó con una visita al Museo Dom Diogo de Souza, donde los participantes pudieron conocer parte del patrimonio histórico local, incluyendo elementos vinculados a los orígenes del Fuerte de Santa Tecla y a los antiguos conflictos entre España y Portugal en la región.